ارتفاع عدد ضحايا العدوان ‘‘الإسرائيلي‘‘ على غزة إلى 29954 شهيدا

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر في القطاع راح ضحيتها 76 شهيدا و100 مصاب خلال 24 ساعة.



وكشفت الصحة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 29954 شهيدا و70325 مصابا منذ 7 أكتوبر.