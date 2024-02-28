الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 28 شباط 2024 ساعة 14:40

أبرز تطورات طوفان الأقصى 28-2-2024

أبرز تطورات طوفان الأقصى 28-2-2024
وأكّدت "القسام"، أنّ هجومها على بيت هيلل تم برشقتين صاروخيتين مكونتين من 40 صاروخ "غراد"، وجاء رداً على المجازر بحق المدنيين في غزة، وعلى اغتيال القادة الشهداء وأخوانهم في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفاد مصدر في جنوب لبنان، بأنّ "صلية صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه أصبع الجليل المحتل، وكريات شمونة".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنّ "مروحيات تابعة للجيش الاسرائيلي تخلي مصابين في الشمال على الحدود مع لبنان إلى المستشفيات".

كما ذكرت أنّ "الجيش الإسرائيلي ليس لديه حل للهجمات المضادة للدروع على الحدود مع لبنان".

واغتالت "إسرائيل" يوم  2 كانون الثاني/يناير، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، من جرّاء عدوانٍ إسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت. 

وأسفر الاعتداء عن ارتقاء 6 أشخاص آخرين من قادة وكوادر حماس، من جراء استهداف مبنى بثلاثة صواريخ من طائرة مسيّرة، هم القائد القسامي سمير فندي - أبو عامر، القائد القسامي عزام الأقرع - أبو عبد الله، الشهيد محمود زكي شاهين، الشهيد محمد بشاشة، الشهيد محمد الريس، والشهيد أحمد حمود.

وبعد أيام على استشهاده، ردت "القسّام" على اغتيال العاروري، بقصفها لثكنة "ليمان" الإسرائيلية، في الجليل الغربي، شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخاً انطلاقاً من جنوب لبنان.

كما قامت المقاومة الإسلامية في لبنان، بدورها، بعمليتين رداً على اغتيال العاروري، هما استهداف مقرّ قيادة المنطقة الشمالية التابع لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة صفد المحتلة، أي قاعدة "دادو"، وقاعدة "ميرون" ‏للمراقبة الجوية. 

وفي سياق متصل أكّد قائد في المقاومة الفلسطينية من داخل حي الزيتون في مدينة غزة، اليوم الأربعاء، أنّ "جيش" الاحتلال "تكبّد خسائر كبيرة أمس". 

وأفاد القائد في المقاومة بأنّ "الطائرات المروحية هبطت 3 مرات لنقل القتلى والجرحى، فيما تدخّل الطيران الحربي للتغطية على عمليات الإخلاء، ونفّذ غارات مكثفة في أكثر من محور".

وأوضح أنّ "مفترق دولة وشارع السكة أصبحا مقبرة لدبابات الميركافا"، لافتاً إلى "حالة من الارتباك تسيطر على تحركات جنود الاحتلال"، مشدّداً على أنّ "المقاتلين من كل الفصائل ما زالوا في مواقعم القتالية، وهم ينفذون مهامهم بحسب الخطط الموضوعة سلفاً". 

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف ناقلة جند لـ"جيش" الاحتلال بعبوتي "شواظ" و"جانبية" زرعتا مسبقاً في منطقة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس. 

وفي منطقة عبسان الكبيرة أيضاً، استهدفت الكتائب قوة إسرائيلية راجلة تحصنت داخل مبنى بقذيفة مضادة للأفراد، مؤكّدةً الإجهاز على أفرادها.

كذلك، اشتبك مجاهدو القسام مع قوة إسرائيلية خاصة من مسافة صفر، وأجهزوا على جندي، وأصابوا آخر بجوار مسجد الشافعي غربي مدينة خانيونس. 

بدورها، أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم قصفها تجمعاً لجنود وآليات "جيش" الاحتلال في محور التقدم شرقي حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون.  

وأمس، أكّد مصدر في المقاومة الفلسطينية من حي الزيتون، للميادين، أنّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي فشل لليوم التاسع في التقدم في اتجاه وسط الحي الذي يقع جنوبي مدينة غزة.

وأكّد المصدر أنّ مقاتلي المقاومة "أقرب إلى العدو مما يتوقع، وهم يتابعون تحركاته ويستهدفونه بالأسلحة المناسبة".

وأضاف أنّ الاحتلال، وفي ظلّ فشله الميداني، قام بتفجير عشرات المنازل في جنوب الزيتون، وقصف أخرى بالطائرات وسط الحي وشماله.

وأعلن أنّ المقاومة دمرت خلال هذه الفترة أكثر من 20 آلية، ونفّذت عشرات الكمائن، واستهدفت تموضعات القناصين، وقصفت تجمع الآليات ومقر القيادة.
رقم : 1119123
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قاليباف: أسهل طريقة لحل مشاكل البلاد هي الانتخابات
قاليباف: أسهل طريقة لحل مشاكل البلاد هي الانتخابات
قائد الثورة الإسلامیة یستقبل جمعا من الناخبين
قائد الثورة الإسلامیة یستقبل جمعا من الناخبين
28 شباط 2024
أمير عبداللهيان: قادة الفصائل الفلسطينية ينظرون في الأساليب الديمقراطية لإدارة غزة بعد الحرب
أمير عبداللهيان: قادة الفصائل الفلسطينية ينظرون في الأساليب الديمقراطية لإدارة غزة بعد الحرب
28 شباط 2024
إقليم كاراباخ.. ساحة المواجهة الجديدة بين الهند وباكستان
إقليم كاراباخ.. ساحة المواجهة الجديدة بين الهند وباكستان
28 شباط 2024
من تداعيات طوفان الأقصی... غروب الاقتصاد الصهيوني
من تداعيات طوفان الأقصی... غروب الاقتصاد الصهيوني
28 شباط 2024
ماذا تخفي صفقة رأس الحكمة بين مصر و الإمارات؟
ماذا تخفي صفقة رأس الحكمة بين مصر و الإمارات؟
28 شباط 2024
ما الذي دفع بطيار أمريكي لإضرام النار بنفسه أمام السفارة "الإسرائيلية" في واشنطن؟
ما الذي دفع بطيار أمريكي لإضرام النار بنفسه أمام السفارة "الإسرائيلية" في واشنطن؟
28 شباط 2024
رئيسي: علينا استخدام جميع الطاقات لضمان حقوق الشعب الفلسطيني
رئيسي: علينا استخدام جميع الطاقات لضمان حقوق الشعب الفلسطيني
27 شباط 2024
عبداللهيان: تقاعس مجلس الأمن حيال الإبادة الجماعية في غزة كارثة القرن الدبلوماسية
عبداللهيان: تقاعس مجلس الأمن حيال الإبادة الجماعية في غزة كارثة القرن الدبلوماسية
27 شباط 2024
في اليوم 144 للعدوان.. 3 شهداء و3 جرحى برصاص الاحتلال في طوباس ومخيم الفارعة
في اليوم 144 للعدوان.. 3 شهداء و3 جرحى برصاص الاحتلال في طوباس ومخيم الفارعة
27 شباط 2024
هل يقع صندوق الثروة السيادية السعودي في فجوة مالية في الطريق إلى رؤية 2030؟
هل يقع صندوق الثروة السيادية السعودي في فجوة مالية في الطريق إلى رؤية 2030؟
27 شباط 2024
قلق "إسرائيل" الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
قلق "إسرائيل" الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
27 شباط 2024
دعوات لحصار الكنيست.. هل انتهى عهد نتنياهو؟
دعوات لحصار الكنيست.. هل انتهى عهد نتنياهو؟
27 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إقليم كاراباخ.. ساحة المواجهة الجديدة بين الهند وباكستان
ماذا تخفي صفقة رأس الحكمة بين مصر و الإمارات؟
ما الذي دفع بطيار أمريكي لإضرام النار بنفسه أمام السفارة "الإسرائيلية" في واشنطن؟
هل يقع صندوق الثروة السيادية السعودي في فجوة مالية في الطريق إلى رؤية 2030؟