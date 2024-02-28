أبرز تطورات طوفان الأقصى 28-2-2024

وأكّدت "القسام"، أنّ هجومها على بيت هيلل تم برشقتين صاروخيتين مكونتين من 40 صاروخ "غراد"، وجاء رداً على المجازر بحق المدنيين في غزة، وعلى اغتيال القادة الشهداء وأخوانهم في الضاحية الجنوبية لبيروت.



وأفاد مصدر في جنوب لبنان، بأنّ "صلية صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه أصبع الجليل المحتل، وكريات شمونة".



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنّ "مروحيات تابعة للجيش الاسرائيلي تخلي مصابين في الشمال على الحدود مع لبنان إلى المستشفيات".



كما ذكرت أنّ "الجيش الإسرائيلي ليس لديه حل للهجمات المضادة للدروع على الحدود مع لبنان".



واغتالت "إسرائيل" يوم 2 كانون الثاني/يناير، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، من جرّاء عدوانٍ إسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت.



وأسفر الاعتداء عن ارتقاء 6 أشخاص آخرين من قادة وكوادر حماس، من جراء استهداف مبنى بثلاثة صواريخ من طائرة مسيّرة، هم القائد القسامي سمير فندي - أبو عامر، القائد القسامي عزام الأقرع - أبو عبد الله، الشهيد محمود زكي شاهين، الشهيد محمد بشاشة، الشهيد محمد الريس، والشهيد أحمد حمود.



وبعد أيام على استشهاده، ردت "القسّام" على اغتيال العاروري، بقصفها لثكنة "ليمان" الإسرائيلية، في الجليل الغربي، شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخاً انطلاقاً من جنوب لبنان.



كما قامت المقاومة الإسلامية في لبنان، بدورها، بعمليتين رداً على اغتيال العاروري، هما استهداف مقرّ قيادة المنطقة الشمالية التابع لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة صفد المحتلة، أي قاعدة "دادو"، وقاعدة "ميرون" ‏للمراقبة الجوية.



وفي سياق متصل أكّد قائد في المقاومة الفلسطينية من داخل حي الزيتون في مدينة غزة، اليوم الأربعاء، أنّ "جيش" الاحتلال "تكبّد خسائر كبيرة أمس".



وأفاد القائد في المقاومة بأنّ "الطائرات المروحية هبطت 3 مرات لنقل القتلى والجرحى، فيما تدخّل الطيران الحربي للتغطية على عمليات الإخلاء، ونفّذ غارات مكثفة في أكثر من محور".



وأوضح أنّ "مفترق دولة وشارع السكة أصبحا مقبرة لدبابات الميركافا"، لافتاً إلى "حالة من الارتباك تسيطر على تحركات جنود الاحتلال"، مشدّداً على أنّ "المقاتلين من كل الفصائل ما زالوا في مواقعم القتالية، وهم ينفذون مهامهم بحسب الخطط الموضوعة سلفاً".



وبالتزامن مع ذلك، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف ناقلة جند لـ"جيش" الاحتلال بعبوتي "شواظ" و"جانبية" زرعتا مسبقاً في منطقة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس.



وفي منطقة عبسان الكبيرة أيضاً، استهدفت الكتائب قوة إسرائيلية راجلة تحصنت داخل مبنى بقذيفة مضادة للأفراد، مؤكّدةً الإجهاز على أفرادها.



كذلك، اشتبك مجاهدو القسام مع قوة إسرائيلية خاصة من مسافة صفر، وأجهزوا على جندي، وأصابوا آخر بجوار مسجد الشافعي غربي مدينة خانيونس.



بدورها، أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم قصفها تجمعاً لجنود وآليات "جيش" الاحتلال في محور التقدم شرقي حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون.



وأمس، أكّد مصدر في المقاومة الفلسطينية من حي الزيتون، للميادين، أنّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي فشل لليوم التاسع في التقدم في اتجاه وسط الحي الذي يقع جنوبي مدينة غزة.



وأكّد المصدر أنّ مقاتلي المقاومة "أقرب إلى العدو مما يتوقع، وهم يتابعون تحركاته ويستهدفونه بالأسلحة المناسبة".



وأضاف أنّ الاحتلال، وفي ظلّ فشله الميداني، قام بتفجير عشرات المنازل في جنوب الزيتون، وقصف أخرى بالطائرات وسط الحي وشماله.



وأعلن أنّ المقاومة دمرت خلال هذه الفترة أكثر من 20 آلية، ونفّذت عشرات الكمائن، واستهدفت تموضعات القناصين، وقصفت تجمع الآليات ومقر القيادة.