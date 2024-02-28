الرئيس الأسد: بوتين أرسل الطائرات إلى سوريا كي يحمي روسيا وشعبها أولا وقبل كل شيء

وشدد في كلمة خلال لقائه المشاركين في مخيم الشباب السوري الروسي، على أن "العلاقة بين سوريا وروسيا ومستقبلها لا يقتصران على السياسة أو الاقتصاد أو التعاون العسكري فحسب، بل تتعدى ذلك إلى البعد الاجتماعي والشعبي، وتعتمد على الشباب في البلدين، فهم سيصنعون في المستقبل شكلا ومضمونا جديدين لتلك العلاقة".



وتوجه إلى الشباب قائلا "نحن وأنتم نتمسك بمبادئنا وكرامتنا، واليوم نتشارك في مواجهة نفس الأعداء ونفس الأكاذيب. يعتدي النازيون الجدد في أوكرانيا على المدنيين وتتهم روسيا، وما حصل في سوريا يشبه ذلك تماما".



وأكد أنه "لو لم يتخذ بوتين القرار بمحاربة الإرهاب في سوريا لزاد عدد الإرهابيين أضعافا مضاعفة في روسيا والبعض يسأل لماذا أرسل الرئيس بوتين الطائرات إلى سوريا؟، الجواب: هو كان يحمي روسيا وشعبها أولا وقبل كل شيء".