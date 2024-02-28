الخطيب التقى وفدا من تجمع العلماء الملسمين وتلقى دعوة للمشاركة في المؤتمر العالمي لنصرة فلسطين

وبعد اللقاء لفت الشيخ غبريس الى انه "هذا المؤتمر الذي سيكون حول فلسطين ونصرة فلسطين، شئنا أن يكون مؤتمراً عالمياً ونحن في الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة يسعدنا أن ننظم هذا المؤتمر في بيروت على مدى يومين في الرابع والخامس من شهر آذار المقبل وسيكون عندنا من المشاركين من دول العالم حوالي 25 دولة من علماء المسلمين"، معتبرا ان "الغاية من هذا المؤتمر الوقوف الى جانب أهلنا في فلسطين وشعبها المظلوم والمجوّع، ولقد لمسنا من سماحته كل الصدق حيث قال: نصرة فلسطين واجبة وليست مستحبة، وعلى هذا الأساس نعتبر أنفسنا جنودا مجندين لخدمة القضية الفلسطينية ونسأل الله أن يزول هذا الكابوس عما قريب وتعود البسمة لأهلنا في فلسطين الذين انتصروا بحق على الآلة الهمجية للعدو الصهيوني".