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الأربعاء 28 شباط 2024 ساعة 16:34

لأول مرة.. السيسي يعلق على أكبر صفقة مع الإمارات

لأول مرة.. السيسي يعلق على أكبر صفقة مع الإمارات
وقال الرئيس المصري في كلمته في احتفالية "قادرون باختلاف": "المشروع يعتبر أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط، ومدينة رأس الحكمة ستكون مدينة عالمية تعمل على مدار العام وليس في شهور الصيف فقط وسيتواجد بها أنشطة تتواجد لأول مرة في مصر".

وأكمل السيسي: "الأرقام التي تم إعلانها عن قيمة صفقة رأس الحكمة وصل جزء منها أمس ودخل البنك المركزي".

وتابع الرئيس المصري: "دائما احنا شفافين وصادقين في طرح الموضوع من غير ما نخبي حاجة.. والدكتور مصطفي مدبولي تحدث عن الموضوع وشرحه.. ومش يصح نخدعكم..

واتكلم عن شكل الشراكة وشكل المشروع اللى بنتكلم فيه بمساحته والإجراءات اللى هتعمل خلال الشهور والسنوات القادمة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الحفل: "بنتلكم عن أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط.. ده كلام اتقال وانا بأكده.. والوقت أن ربنا يساعدنا احنا والأشقاء في الإمارات.. بنتكلم على مدينة فيها حياة مستمرة بأنشطة مستمرة بشكل كامل على مدار العام".

وكانت الجريدة الرسمية في مصر قد أصدرت قرارا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بشأن تخصيص أراض لإقامة مدينة رأس الحكمة.

وجاء قرار السيسي بتخصيص بعض الأراضي التي ستقام عليها مدينة رأس الحكمة من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة، في أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد قال إن الإمارات ستستثمر 150 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة.
رقم : 1119142
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