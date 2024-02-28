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الأربعاء 28 شباط 2024 ساعة 17:43

السبت القادم... الرئيس الإيراني يتوجه إلى الجزائر

السبت القادم... الرئيس الإيراني يتوجه إلى الجزائر
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي، يتوجه يوم السبت إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في الاجتماع السابع لقادة منتدى الدول المصدرة للغاز.

وكان مساعد وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارية "أحمد أسد زاده" قد قال في تصريح له، أن رئيس الجمهورية "السيد رئيسي" سيشارك على رأس وفد رفيع المستوى في الاجتماع السابع لقادة منتدى الدول المصدرة للغاز، باستضافة الجزائر؛ حيث سيلقي كلمة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأضاف، ان "بيان مواقف إيران بشأن استراتيجيات وسياسات الجمعية لحماية المصالح الجماعية للأعضاء، وتعزيز التعاون ومشاركة الأعضاء في تطوير الغاز الطبيعي، ودور هذا الوقود النظيف في توفير أمن الطاقة و وضرورة تطوير الاستثمار في صناعة الغاز والاجتماعات الثنائية من اهم البرامج الرئيسية لزيارة رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع".

ولفت مساعد وزير النفط إلى اأن هذا الاجتماع يتيح الفرصة للمشاركة في مناقشات بناءة وتبادل وجهات نظر الأعضاء حول التطورات الأخيرة والآفاق المستقبلية في مجال الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي.
رقم : 1119158
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