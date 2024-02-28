زيادة الرحلات الجوية بين إيران وعمان إلى 50 رحلة أسبوعياً

وقال محمد محمدي بخش رئيس منظمة الطيران: إن رئيس منظمة الطيران العمانية جاء إلى إيران بدعوة رسمية تتعلق بالطيران وقضايا المطارات وزيادة الشحن والركاب، وبسبب التعاون بين البلدين في مجال السياحة والسياحة الصحية، فمن المفترض أيضًا أن تزداد الرحلات الجوية من الوجهات، وتم إبرام اتفاقيات في مجالات البنية التحتية والتعليم والشركات المعرفية والطيران العام، والرياضات الجوية.



وذكر أن رئيس الهيئة العامة للطيران العماني سيزور قطاعي المطارات والبنية التحتية بالبلاد وقال: يلعب قطاع الطيران دورا مهما في ممر العبور بين الشمال والجنوب نظرا لكفاءته السريعة وفي مجال الشحن الطائرات والحريات السابعة (مناقشة رحلات الشحن) والحرية الخامسة (السفر من إيران أو عمان إلى وجهات الطيران الأخرى في العالم) مع دولة عمان والتي لاقت ترحيبا من هذه الدولة.



وأكد هذا المسؤول أيضًا: وفقًا للاتفاقية، سيكون لدينا أكثر من 50 رحلة أسبوعيًا إلى عمان، وتعد المدن الشمالية مشهد وأصفهان وشيراز وكيش وطهران من المدن السياحية التي من المفترض أن تكون من بين المدن السياحية التابعة لشركة الطيران. بينما قبل هذه الاتفاقية كان هناك 15 إلى 20 رحلة جوية إلى عمان أسبوعيا.