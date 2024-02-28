'حماس' تتحدث عن سرعة حوارات التهدئة!

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته في حديث خاص لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، أن «حماس» تريد بنداً واضحاً يؤكد على وقف إطلاق النار الشامل والنهائي عقب انتهاء المرحلة الأولى من التهدئة؛ وفق ما طرح في إطار «باريس 1»، و«باريس 2».



ومع تواصل العدوان أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29.954 شهيداً و70.325 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.



وأوردت الوزارة أنّ الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 76 شهيداً و 110 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.



كما أشارت إلى أنّ عدداً من الضحايا، لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.



ه‍ذا، وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة خاصة في الوسط والجنوب، مع دخول الحرب يومها الـ145 وسط مفاوضات معقدة لوقف إطلاق النار.



وتخوض المقاومة الفلسطينية معارك ضارية مع جيش الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة، شمالي القطاع، بالتزامن مع معارك في خانيونس جنوباً.

