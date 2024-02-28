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الأربعاء 28 شباط 2024 ساعة 21:00

مخبر: إنشاء ممر 'الشمال – الجنوب' له دور استراتيجي بالمنطقة

مخبر: إنشاء ممر
وافادت ارنا، ان النائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد مخبر" عقد اليوم الأربعاء اجتماعا في طهران مع نائب رئيس الوزراء الروسي "ألكسندر نوفاك"؛ حيث صرح: منذ تولي الحكومة الايرانية الثالثة عشرة زمام السلطة في البلاد، شهدت العلاقات الاقتصادية والسياسية والدولية بين طهران وموسكو تحسنًا جديًا.

واضاف : إنّ المواقف المشتركة بين البلدين ضد النزعات الأحادية الأمريكية في المنطقة، جيدة للغاية ونأمل بأن تؤدي إلى إنقاذ الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة.

واشار إلى أهمية تنفيذ مشروع ممر الشمال - الجنوب لتحقيق التقدم والتنمية في إيران وروسيا والمنطقة؛ لافتا الى ان المسؤولين الإيرانيين يتابعون بشكل أسبوعي مستوى تنفيذ وتقدم ممر الشمال - الجنوب وخط سكة حديد "رشت – أستارا" (شمال ايران)، وهذا يدل على أهمية هذا المشروع الكبير في البلاد؛ متطلعا الى تسريع وتائر تنفيذ واستكمال عمليات استكمال ممر الشمال - الجنوب التجاري بالتعاون مع الجانب الروسي.

من جانبه، أكد ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، على أهمية توسيع التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية "كدولة صديقة وجارة ذات تفكير مماثل لروسيا"، وبيّن أن حجم العلاقات والتعاون بين البلدين، خاصة في فترة حكومة آية الله رئيسي، قد ازداد بشكل كبير بفضل الإرادة والنظرة الإيجابية التي يتحلى بها قادة البلدين.

وصرح المسؤول الروسي رفيع المستوى: إنّ إكمال ممر الشمال - الجنوب هو أحد أهم الاتفاقات التي توصل اليها البلدان، حيث يتابع رؤساء الدولتان عن كثب مراحل تقدم وإكمال هذا المشروع الكبير؛ معربا عن استعداد الجانب الروسي على بدء الأعمال الأولية لبناء خط سكة حديد رشت - أستارا ضمن مشروع هذا الممر، في أقرب وقت ممكن، وذلك بالتعاون مع المسؤولين الإيرانيين.

وأوضح نوفاك: مع حل المسائل المتبقية في اتفاقية إنشاء ممر الشمال - الجنوب بين البلدين ومساعدة النائب الأول لرئيس الجمهورية في تسريع حل بعض المشاكل، نحن مستعدون لتوقيع البيان المشترك لإنشاء ممر الشمال - الجنوب خلال هذه الزيارة.
رقم : 1119188
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