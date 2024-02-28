الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 28 شباط 2024 ساعة 21:04

استهداف القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي شرقي دير الزور

استهداف القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي شرقي دير الزور
وأفادت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، باستهداف قاعدة حقل العمر النفطي، بعددٍ من القذائف الصاروخية، ما أدّى لوقوع أضرار مادية.

كذلك، أوضحت المصادر أنّ مدفعية التحالف الدولي في قاعدة حقل العمر قصفت عدداً من المواقع التابعة للقوات الرديفة للجيش السوري، في بادية الميادين شرقي ديرالزور.

هذا وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" إنّ "خمسة صواريخ استهدفت القاعدة الأميركية قي حقل العمر النفطي وأصابت الجهة الجنوبية منها، كما استهدفت طائرة مسيرة انتحارية القرية الخضراء داخل القاعدة".

وأضاف المصدر أنّ "الطيران الحربي الأميركي شن 4 غارات على مواقع للقوات الرديفة للجيش السوري ببادية الميادين بريف دير الزور، رداً على استهداف القاعدة الأميركية بحقل العمر النفطي".

ويأتي ذلك، بعد أيام من استهداف طائرة مُسيّرة انتحارية، القاعدة الأميركية في حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور شرقي سوريا.
رقم : 1119189
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قاليباف: أسهل طريقة لحل مشاكل البلاد هي الانتخابات
قاليباف: أسهل طريقة لحل مشاكل البلاد هي الانتخابات
قائد الثورة الإسلامیة یستقبل جمعا من الناخبين
قائد الثورة الإسلامیة یستقبل جمعا من الناخبين
28 شباط 2024
أمير عبداللهيان: قادة الفصائل الفلسطينية ينظرون في الأساليب الديمقراطية لإدارة غزة بعد الحرب
أمير عبداللهيان: قادة الفصائل الفلسطينية ينظرون في الأساليب الديمقراطية لإدارة غزة بعد الحرب
28 شباط 2024
إقليم كاراباخ.. ساحة المواجهة الجديدة بين الهند وباكستان
إقليم كاراباخ.. ساحة المواجهة الجديدة بين الهند وباكستان
28 شباط 2024
من تداعيات طوفان الأقصی... غروب الاقتصاد الصهيوني
من تداعيات طوفان الأقصی... غروب الاقتصاد الصهيوني
28 شباط 2024
ماذا تخفي صفقة رأس الحكمة بين مصر و الإمارات؟
ماذا تخفي صفقة رأس الحكمة بين مصر و الإمارات؟
28 شباط 2024
ما الذي دفع بطيار أمريكي لإضرام النار بنفسه أمام السفارة "الإسرائيلية" في واشنطن؟
ما الذي دفع بطيار أمريكي لإضرام النار بنفسه أمام السفارة "الإسرائيلية" في واشنطن؟
28 شباط 2024
رئيسي: علينا استخدام جميع الطاقات لضمان حقوق الشعب الفلسطيني
رئيسي: علينا استخدام جميع الطاقات لضمان حقوق الشعب الفلسطيني
27 شباط 2024
عبداللهيان: تقاعس مجلس الأمن حيال الإبادة الجماعية في غزة كارثة القرن الدبلوماسية
عبداللهيان: تقاعس مجلس الأمن حيال الإبادة الجماعية في غزة كارثة القرن الدبلوماسية
27 شباط 2024
في اليوم 144 للعدوان.. 3 شهداء و3 جرحى برصاص الاحتلال في طوباس ومخيم الفارعة
في اليوم 144 للعدوان.. 3 شهداء و3 جرحى برصاص الاحتلال في طوباس ومخيم الفارعة
27 شباط 2024
هل يقع صندوق الثروة السيادية السعودي في فجوة مالية في الطريق إلى رؤية 2030؟
هل يقع صندوق الثروة السيادية السعودي في فجوة مالية في الطريق إلى رؤية 2030؟
27 شباط 2024
قلق "إسرائيل" الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
قلق "إسرائيل" الجديد.. أنفاق أوسع وأكثر تقدماً على الجبهة الشمالية
27 شباط 2024
دعوات لحصار الكنيست.. هل انتهى عهد نتنياهو؟
دعوات لحصار الكنيست.. هل انتهى عهد نتنياهو؟
27 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إقليم كاراباخ.. ساحة المواجهة الجديدة بين الهند وباكستان
ماذا تخفي صفقة رأس الحكمة بين مصر و الإمارات؟
ما الذي دفع بطيار أمريكي لإضرام النار بنفسه أمام السفارة "الإسرائيلية" في واشنطن؟
هل يقع صندوق الثروة السيادية السعودي في فجوة مالية في الطريق إلى رؤية 2030؟