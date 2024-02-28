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الأربعاء 28 شباط 2024 ساعة 22:18
غارات إسرائيلية استهدفت محيط العاصمة السورية دمشق
إلى ذلك، تحدث وسائل إعلام إسرائيلية، عن "غارات إسرائيلية تستهدف مواقع للقوات الإيرانية في منطقة ببيلا بريف دمشق".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1119222
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