حزب الله يستهدف موقعي ‌‏الرمثا والسمّاقة

وصدرت عن حزب الله يوم الأربعاء، بيانات عدة حيث أكد استهدافه "محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية، وموقع الرمثا في مزارع شبعا، وموقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية".
وأوضح حزب الله في بيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من عصر يوم الأربعاء 28-02-2024 انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة".
وأضاف في بيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من عصر يوم الأربعاء 28-02-2024 موقع الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وأكد حزب الله: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:05 من عصر يوم الأربعاء 28-02-2024 موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".
هذا وأفادت وسائل إعلام صهيونية بأنه تم إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيلية صباح يوم الأربعاء.