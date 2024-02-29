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الخميس 29 شباط 2024 ساعة 09:40

أربيل تمنح المستمسك و جواز السفر العراقي إلى المعارضين السياسيين الأجانب

أربيل تمنح المستمسك و جواز السفر العراقي إلى المعارضين السياسيين الأجانب
واشارت المصادر ان أربيل منحت الجواز العراقي إلى مصطفى الهجري منذ عام ٢٠٠٨ ليتم تجديده في عام ٢٠١٦ حتى ٢٠٢٤ .

فيما زعمت مصادر كرديه ان الجواز تم منحه بسبب وجود مصطفى الهجري لسنوات طويله في العراق .

و أثار موضوع منح الجواز و المستمسك العراقي للمعارض الايراني ملف تجنيس الغير العراقيين بالمستمسكات العراقية مرة اخرى، و قد شهدت هذه الظاهرة وتيرة سريعة جدا في السنوات الماضية حيث اتهمت اطراف عراقيه السلطات في منطقة كردستان بمنح الجنسية العراقية لبعض المعارضين الأكراد و من عناصر قوات سوريا الديموقراطية او عناصر حزب العمال الكردستاني المتواجدين في الحدود المشتركة بين العراق و سوريا .

و بحسب القانون العراقي فان منح الجنسية العراقي هو من صلاحيات وزير الداخليه في بغداد حصرا .

و كان نواب في البرلمان العراقي و من محافظات كردستان العراق قد كشفوا عن منح الجنسية العراقية إلى اكراد من سوريا و تركيا و إيران موالين للأحزاب الكردية الحاكمة مع مخصصات مالية شهرية ، كما كشفوا ان المستمسكات العراقية التي تم منحها تفتقد إلى سجل البيانات في بغداد.
مصدر : وكالات
رقم : 1119297
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