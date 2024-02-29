حصيلة الشهداء في غزة تتجاوز 30 ألفا

وقال المتحدث باسم الوزارة الطبيب أشرف القدرة "إن عدد الشهداء تجاوز الـ30 ألفا بعدما وصل إلى مستشفيات القطاع ليل الأربعاء-الخميس 79 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن".



واستشهد شاب فلسطيني عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البطن خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق نابلس وسط اندلاع مواجهات عنيفة.



كما اقتحم جيش الاحتلال المنطقة الشرقية بمدينة نابلس وتمركزت الآليات العسكرية في محيط مخيم بلاطة وسط استهدافات بالعبوات الناسفة واندلاع اشتباكات مسلحة.



كما اقتحم جيش الاحتلال بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية وشن حملة مداهمات وتخريب في ممتلكات المنازل قبل أن ينسحب دون أن يبلغ عن اعتقالات.



وفي بلدة قفين شمال طولكرم تمكنت المقاومة من تفجير عبوة ناسفة بشكل مباشر بالية عسكرية إسرائيلية خلال اقتحام البلدة وسط اندلاع مواجهات.