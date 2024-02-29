الصفحة الرئيسية
0
الخميس 29 شباط 2024 ساعة 10:32

سوريا.. عدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على محيط العاصمة دمشق

سوريا.. عدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على محيط العاصمة دمشق
صدّت وسائط الدفاع الجوي السوري، مساء يوم الأربعاء، لأهدافٍ مُعادية في محيط العاصمة السورية دمشق، وفق مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها "حوالى الساعة 35 :21 من مساء اليوم، شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق".

بدورها، قالت مصادر صحفية، إنّ دفعتين من الصواريخ استهدفتا منطقة السيدة زينب (ع)جنوبي العاصمة السورية.

وأشارت في وقتٍ سابق، إلى أنّ صوت انفجار كبير وقع في منطقة السيدة زينب (ع).

ويوم الأحد الماضي، نفّذ الاحتلال الإسرائيلي، عدواناً استهدف شاحنة في منطقة القصير غربي حمص في سوريا، قرب الحدود مع لبنان ما أدّى إلى  ارتقاء شهيدين، وفق مراسل الميادين. 

وفي وقتٍ سابق من الشهر الجاري، شنّ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً أحد المباني السكنية في حي كفرسوسة في دمشق، ما أسفر عن استشهاد مدنيَين وإصابة آخر. 

وتؤكد سوريا، مع تكرر اعتداءات الاحتلال على أراضيها، أنّ السياسات العدوانية الإسرائيلية تُنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيدٍ شامل يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وتشدد على أنّ العدوان المستمر على سيادة الأراضي السورية، يأتي في إطار سعي سلطات الاحتلال لتوسيع عدوانها وتصعيده في المنطقة، وللتغطية على جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية والمجازر الوحشية التي ترتكبها بشكل يومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وكانت سوريا قد طالبت الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، بتحمل المسؤولية في وضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية، وذلك في أكثر من مرة من دون أي جدوى، نظراً إلى الدعم الأميركي للاحتلال وإفشاله أي قرار في هذا الصدد بسبب حق "الفيتو".
مصدر : وكالات
رقم : 1119320
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيس الجمهورية: جاهزون لإجراء انتخابات حماسية ومهيبة
رئيس الجمهورية: جاهزون لإجراء انتخابات حماسية ومهيبة
الوجود الأمريكي في العراق على شفا هاوية الهروب الفوضوي
الوجود الأمريكي في العراق على شفا هاوية الهروب الفوضوي
29 شباط 2024
محكمة العدل الدولية تنهي جلساتها وتركيا تدين انتهاكات ‘‘إسرائيل‘‘ لحقوق الإنسان
محكمة العدل الدولية تنهي جلساتها وتركيا تدين انتهاكات ‘‘إسرائيل‘‘ لحقوق الإنسان
29 شباط 2024
التفاصيل الجديدة للهدنة في غزة وموقف حماس
التفاصيل الجديدة للهدنة في غزة وموقف حماس
29 شباط 2024
جرائم كيان الاحتلال تضرب مجدداً قرارات محكمة العدل الدولية عرض الحائط
جرائم كيان الاحتلال تضرب مجدداً قرارات محكمة العدل الدولية عرض الحائط
29 شباط 2024
قاليباف: أسهل طريقة لحل مشاكل البلاد هي الانتخابات
قاليباف: أسهل طريقة لحل مشاكل البلاد هي الانتخابات
28 شباط 2024
قائد الثورة الإسلامیة یستقبل جمعا من الناخبين
قائد الثورة الإسلامیة یستقبل جمعا من الناخبين
28 شباط 2024
أمير عبداللهيان: قادة الفصائل الفلسطينية ينظرون في الأساليب الديمقراطية لإدارة غزة بعد الحرب
أمير عبداللهيان: قادة الفصائل الفلسطينية ينظرون في الأساليب الديمقراطية لإدارة غزة بعد الحرب
28 شباط 2024
إقليم كاراباخ.. ساحة المواجهة الجديدة بين الهند وباكستان
إقليم كاراباخ.. ساحة المواجهة الجديدة بين الهند وباكستان
28 شباط 2024
من تداعيات طوفان الأقصی... غروب الاقتصاد الصهيوني
من تداعيات طوفان الأقصی... غروب الاقتصاد الصهيوني
28 شباط 2024
ماذا تخفي صفقة رأس الحكمة بين مصر و الإمارات؟
ماذا تخفي صفقة رأس الحكمة بين مصر و الإمارات؟
28 شباط 2024
ما الذي دفع بطيار أمريكي لإضرام النار بنفسه أمام السفارة "الإسرائيلية" في واشنطن؟
ما الذي دفع بطيار أمريكي لإضرام النار بنفسه أمام السفارة "الإسرائيلية" في واشنطن؟
28 شباط 2024
رئيسي: علينا استخدام جميع الطاقات لضمان حقوق الشعب الفلسطيني
رئيسي: علينا استخدام جميع الطاقات لضمان حقوق الشعب الفلسطيني
27 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
رئيس الجمهورية: جاهزون لإجراء انتخابات حماسية ومهيبة
الوجود الأمريكي في العراق على شفا هاوية الهروب الفوضوي
محكمة العدل الدولية تنهي جلساتها وتركيا تدين انتهاكات ‘‘إسرائيل‘‘ لحقوق الإنسان
التفاصيل الجديدة للهدنة في غزة وموقف حماس