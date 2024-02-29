سوريا.. عدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على محيط العاصمة دمشق

صدّت وسائط الدفاع الجوي السوري، مساء يوم الأربعاء، لأهدافٍ مُعادية في محيط العاصمة السورية دمشق، وفق مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية.



وقالت الوزارة في بيانٍ لها "حوالى الساعة 35 :21 من مساء اليوم، شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق".



بدورها، قالت مصادر صحفية، إنّ دفعتين من الصواريخ استهدفتا منطقة السيدة زينب (ع)جنوبي العاصمة السورية.



وأشارت في وقتٍ سابق، إلى أنّ صوت انفجار كبير وقع في منطقة السيدة زينب (ع).



ويوم الأحد الماضي، نفّذ الاحتلال الإسرائيلي، عدواناً استهدف شاحنة في منطقة القصير غربي حمص في سوريا، قرب الحدود مع لبنان ما أدّى إلى ارتقاء شهيدين، وفق مراسل الميادين.



وفي وقتٍ سابق من الشهر الجاري، شنّ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً أحد المباني السكنية في حي كفرسوسة في دمشق، ما أسفر عن استشهاد مدنيَين وإصابة آخر.



وتؤكد سوريا، مع تكرر اعتداءات الاحتلال على أراضيها، أنّ السياسات العدوانية الإسرائيلية تُنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيدٍ شامل يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.



وتشدد على أنّ العدوان المستمر على سيادة الأراضي السورية، يأتي في إطار سعي سلطات الاحتلال لتوسيع عدوانها وتصعيده في المنطقة، وللتغطية على جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية والمجازر الوحشية التي ترتكبها بشكل يومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.



وكانت سوريا قد طالبت الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، بتحمل المسؤولية في وضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية، وذلك في أكثر من مرة من دون أي جدوى، نظراً إلى الدعم الأميركي للاحتلال وإفشاله أي قرار في هذا الصدد بسبب حق "الفيتو".