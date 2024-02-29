الرئيس الإيراني يتوجه إلى الجزائر

وأفادت مصادر صحفية بأن الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي، يتوجه يوم السبت إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في الاجتماع السابع لقادة منتدى الدول المصدرة للغاز.



وكان مساعد وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارية "أحمد أسد زاده" قد قال في تصريح له، أن رئيس الجمهورية "السيد رئيسي" سيشارك على رأس وفد رفيع المستوى في الاجتماع السابع لقادة منتدى الدول المصدرة للغاز، باستضافة الجزائر؛ حيث سيلقي كلمة الجمهورية الاسلامية الايرانية.



وأضاف، ان "بيان مواقف إيران بشأن استراتيجيات وسياسات الجمعية لحماية المصالح الجماعية للأعضاء، وتعزيز التعاون ومشاركة الأعضاء في تطوير الغاز الطبيعي، ودور هذا الوقود النظيف في توفير أمن الطاقة و وضرورة تطوير الاستثمار في صناعة الغاز والاجتماعات الثنائية من اهم البرامج الرئيسية لزيارة رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع".



ولفت مساعد وزير النفط إلى اأن هذا الاجتماع يتيح الفرصة للمشاركة في مناقشات بناءة وتبادل وجهات نظر الأعضاء حول التطورات الأخيرة والآفاق المستقبلية في مجال الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي.