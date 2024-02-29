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الخميس 29 شباط 2024 ساعة 10:43

قائد الحرس الثوري: سياسة إيران الأساسية هي تعزيز العلاقات مع جيرانها

قائد الحرس الثوري: سياسة إيران الأساسية هي تعزيز العلاقات مع جيرانها
جاء ذلك في تصريح ادلى اللواء سلامي يوم الاربعاء خلال زيارته التفقدية بمعية العميد عبدالرضا عابد قائد مقر "خاتم الأنبياء (ص)" للبناء وعدد من القادة العسكريين ومسؤولي محافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب ايران) لمشروع طريق "جلفا – كلالة" قيد الانشاء واطلع عن كثب على سير التقدم الحاصل في انجاز هذا المشروع الذي ينفذه المقر.

وقال القائد العام لحرس الثورة الاسلامية: إيران هي نقطة الاتصال الذهبية بين الشمال والجنوب والشرق والغرب ولها ميزة كبيرة ولدينا الكثير من القواسم المشتركة مع جيراننا، فجيراننا مسلمون، وان سياسة إيران الرئيسية هي تعزيز العلاقات مع جيرانها، وإنشاء طرق اتصال رئيسية مناسبة وتفاعلات ثقافية واقتصادية وسياسية مفيدة معهم، وتتمتع إيران بطاقات متبادلة ومشتركة مع جيرانها .

وأضاف: نسعى لبناء إيران القوية والمتقدمة والحديثة والمتطورة والإسلامية والمزدهرة في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتجارية.
مصدر : وكالات
رقم : 1119322
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