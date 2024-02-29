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الخميس 29 شباط 2024 ساعة 11:06
استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في نابلس
وذكرمصدر صحفي أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأطلقت الرصاص تجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد شاب عقب إصابته برصاصة في البطن.
واستشهد شاب فلسطيني أمس الأول برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على أحد حواجزها بين مدينتي القدس وبيت لحم بالضفة الغربية.
مصدر :
وكالات
رقم :
1119327
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