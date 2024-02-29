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الخميس 29 شباط 2024 ساعة 11:10

زاخاروفا: الاتفاقات الأمنية بين كييف والغرب لن تغير الواقع

زاخاروفا: الاتفاقات الأمنية بين كييف والغرب لن تغير الواقع
وقالت زاخاروفا وفقاً لوكالة نوفوستي: “الاتفاقات التي وقعتها كييف مع عدد من الدول الأوروبية بما فيها المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا والدنمارك تحت مسمى (الضمانات الأمنية) في أوكرانيا على الرغم من عدم وجود أي ضمانات فيها، لن تغير أي شيء في الواقع”.

وذكرت أنه وفقاً لهذه الاتفاقات تعتزم برلين تخصيص 7 مليارات يورو من المساعدات العسكرية لكييف حتى نهاية عام 2024 و6 مليارات في السنوات اللاحقة، وستقدم باريس 3 مليارات يورو هذا العام، ولندن ستنفق حوالي 2.5 مليار جنيه إسترليني وأوتاوا أكثر من ملياري دولار، ولم يعد أحد كييف بأي شيء أكثر من ذلك حتى قبل توقيع هذه الاتفاقات.

وأشارت إلى أن ممثلي الدول الغربية أنفسهم الذين يوقعون مثل هذه الاتفاقات مع كييف يؤكدون أنها فارغة، مستذكرة قول وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني: “إن توقيع اتفاقات الضمانات الأمنية بين إيطاليا وأوكرانيا خطوة سياسية رمزية لن يكون لها بعد قانوني”.
مصدر : وكالات
رقم : 1119328
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