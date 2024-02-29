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الخميس 29 شباط 2024 ساعة 11:48

خوفاً من أن تكون يمنية.. فرقاطة ألمانية تطلق النار على مسيّرة أميركية في البحر الأحمر

خوفاً من أن تكون يمنية.. فرقاطة ألمانية تطلق النار على مسيّرة أميركية في البحر الأحمر
أفادت وسائل إعلام ألمانية، بأنّ البحرية الألمانية كادت أن تسقط طائرة مسيّرة أميركية "عن طريق الخطأ" في البحر الأحمر.

ونقلت شبكة "سي أن أن" عن مسؤول دفاعي أميركي، قوله إنّ "الفرقاطة الألمانية أطلقت النار على المسيّرة الأميركية معتقدة أنها تابعة للقوات اليمنية لكنها أخطأتها".

وقالت القوات المسلحة الألمانية، يوم الثلاثاء الماضي، إنّ فرقاطتها (هيسن) اشتبكت مع طائرتين من دون طيار، فيما لم يذكر البيان الألماني أنّ إطلاق النار حصل عن طريق الخطأ.

وفي بيان حول الحادثة نفسها، مساء الثلاثاء، قالت القيادة المركزية الأميركية إنّ الطائرات الأميركية و"سفينة حربية للتحالف" أسقطت خمس طائرات مسيّرة تابعة لليمنيين، ولم تذكر القيادة المركزية اسم السفينة أو بلدها، لكن مسؤول الدفاع الأميركي أكد لشبكة "سي أن أن"، أنّ هذه السفينة هي "هيسن" الألمانية.

والفرقاطة الألمانية موجودة في البحر الأحمر كجزء من العملية العسكرية للاتحاد الأوروبي لحماية السفن التجارية، من عمليات القوات المسلحة اليمنية، على الرغم من أنّ صنعاء أكّدت مراراً ضمان حركة الملاحة في المنطقة لجميع السفن، باستثناء السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية.

وتواصل القوات المسلحة اليمنية، عملياتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مستهدفةً السفن الإسرائيلية وتلك المتوجّهة إلى موانئ الاحتلال، دعماً لغزة، ومستهدفةً أيضاً السفن الأميركية والبريطانية رداً على عداونهما المتكرّر على اليمن.
مصدر : وكالات
رقم : 1119337
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