عشرات الشهداء في مجزرة شارع الرشيد بغزة

اسلام تايمز (فلسطين) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،صباح اليوم، قصفا عنيفا استهدف دوار النابلسي على شارع الرشيد الساحلي شمالي قطاع غزة حيث كانوا ينتظرون مساعدات، أسفرت عن ارتقاء عشرات الشهداء ووحوالي 200 إصابة وصلت لمستشفى الشفاء والمستشفى المعمداني.