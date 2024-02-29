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الخميس 29 شباط 2024 ساعة 12:19
عشرات الشهداء في مجزرة شارع الرشيد بغزة
وفيما لايزال المواطنون ووطواقم الإسعاف يحاولون انتشال مزيد من الشهداء وإجلاء المصابين من المكان المستهدف.
مصدر :
وكالات
رقم :
1119341
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