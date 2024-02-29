مظاهرة في نيويورك تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

وتجمع ناشطون أمريكيون في حديقة بلدية ولاية نيويورك، وأعلنوا أنهم سيواصلون حراكهم إلى حين التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.



وخلال التظاهرة الاحتجاجية التي ستستمر 24 ساعة، حاول المتحدثون إيصال أصواتهم إلى عمدة نيويورك إريك آدامز، وأعضاء مجلس البلدية، ودعوا الولايات المتحدة إلى التوقف عن دعم كيان العدو.



ووضع الناشطون لافتة عملاقة، تحمل أسماء عشرات الآلاف من المدنيين الذين فقدوا أرواحهم في غزة، على الرصيف أمام مبنى البلدية.



وردد المتظاهرون شعارات تدعو للحرية لفلسطين حرة، ووقف إطلاق النار، وعدم دعم الإبادة الجماعية في غزة.



ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".