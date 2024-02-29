ايران والعراق يملكان طاقات جيدة للتعاون في صناعات تكرير النفط والغاز

واضاف سالاري خلال استقباله مساعد وزير النفط العراقي لشؤون التكرير حامد يونس الزوبعي انه يتم في الوقت الحاضر تصنيع ما بين 80 الى 90 بالمائة من معدات وتجهيزات مصافي النفط داخل ايران، فضلا عن انه تم توطين كل الاعمال الهندسية بما فيها التصميم والخبرة الفنية اللازمة للمصافي.



واشار الى قرار الحكومة الثالثة عشرة لتطوير التعاون مع البلدان الجارة والصديقة لا سيما الدول الاسلامية قائلا انه تم خلال زيارة وزير النفط الايراني الى العراق، التوصل الى اتفاقات بين البلدين.



واضاف ان هناك تعاونا مع بلدان امريكا اللاتينية بما فيها فنزويلا وقمنا باصلاح وتجهيز مصفى "ال باليتو" الفنزويلي بتكنولوجيا ومعدات ايرانية.



واعرب عن امله في ان يتم التوصل الى اتفاقات مع العراق والافادة من قدرات المتخصصين الايرانيين في مجال تحديث واعادة تاهليل المصافي في مجالات الاصلاح والسلع اللازمة والمواد الكيميائية.



وفي معرض اشارته الى تطوير صناعة الغاز المسال في البلاد والتوصل الى الاكتفاء الذاتي في هذا الخصوص قال انه تم اليوم توطين معظم التجهيزات المستخدمة في هذه الصناعة مؤكدا ان بوسعنا المشاركة والتعاون مع العراق في هذا القطاع.