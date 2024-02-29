الصفحة الرئيسية
0
الخميس 29 شباط 2024 ساعة 13:07

ايران والعراق يملكان طاقات جيدة للتعاون في صناعات تكرير النفط والغاز

ايران والعراق يملكان طاقات جيدة للتعاون في صناعات تكرير النفط والغاز
واضاف سالاري خلال استقباله مساعد وزير النفط العراقي لشؤون التكرير حامد يونس الزوبعي انه يتم في الوقت الحاضر تصنيع ما بين 80 الى 90 بالمائة من معدات وتجهيزات مصافي النفط داخل ايران، فضلا عن انه تم توطين كل الاعمال الهندسية بما فيها التصميم والخبرة الفنية اللازمة للمصافي.

واشار الى قرار الحكومة الثالثة عشرة لتطوير التعاون مع البلدان الجارة والصديقة لا سيما الدول الاسلامية قائلا انه تم خلال زيارة وزير النفط الايراني الى العراق، التوصل الى اتفاقات بين البلدين.

واضاف ان هناك تعاونا مع بلدان امريكا اللاتينية بما فيها فنزويلا وقمنا باصلاح وتجهيز مصفى "ال باليتو" الفنزويلي بتكنولوجيا ومعدات ايرانية.

واعرب عن امله في ان يتم التوصل الى اتفاقات مع العراق والافادة من قدرات المتخصصين الايرانيين في مجال تحديث واعادة تاهليل المصافي في مجالات الاصلاح والسلع اللازمة والمواد الكيميائية.

وفي معرض اشارته الى تطوير صناعة الغاز المسال في البلاد والتوصل الى الاكتفاء الذاتي في هذا الخصوص قال انه تم اليوم توطين معظم التجهيزات المستخدمة في هذه الصناعة مؤكدا ان بوسعنا المشاركة والتعاون مع العراق في هذا القطاع.
مصدر : وكالات
رقم : 1119350
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيس الجمهورية: جاهزون لإجراء انتخابات حماسية ومهيبة
رئيس الجمهورية: جاهزون لإجراء انتخابات حماسية ومهيبة
الوجود الأمريكي في العراق على شفا هاوية الهروب الفوضوي
الوجود الأمريكي في العراق على شفا هاوية الهروب الفوضوي
29 شباط 2024
محكمة العدل الدولية تنهي جلساتها وتركيا تدين انتهاكات ‘‘إسرائيل‘‘ لحقوق الإنسان
محكمة العدل الدولية تنهي جلساتها وتركيا تدين انتهاكات ‘‘إسرائيل‘‘ لحقوق الإنسان
29 شباط 2024
التفاصيل الجديدة للهدنة في غزة وموقف حماس
التفاصيل الجديدة للهدنة في غزة وموقف حماس
29 شباط 2024
جرائم كيان الاحتلال تضرب مجدداً قرارات محكمة العدل الدولية عرض الحائط
جرائم كيان الاحتلال تضرب مجدداً قرارات محكمة العدل الدولية عرض الحائط
29 شباط 2024
قاليباف: أسهل طريقة لحل مشاكل البلاد هي الانتخابات
قاليباف: أسهل طريقة لحل مشاكل البلاد هي الانتخابات
28 شباط 2024
قائد الثورة الإسلامیة یستقبل جمعا من الناخبين
قائد الثورة الإسلامیة یستقبل جمعا من الناخبين
28 شباط 2024
أمير عبداللهيان: قادة الفصائل الفلسطينية ينظرون في الأساليب الديمقراطية لإدارة غزة بعد الحرب
أمير عبداللهيان: قادة الفصائل الفلسطينية ينظرون في الأساليب الديمقراطية لإدارة غزة بعد الحرب
28 شباط 2024
إقليم كاراباخ.. ساحة المواجهة الجديدة بين الهند وباكستان
إقليم كاراباخ.. ساحة المواجهة الجديدة بين الهند وباكستان
28 شباط 2024
من تداعيات طوفان الأقصی... غروب الاقتصاد الصهيوني
من تداعيات طوفان الأقصی... غروب الاقتصاد الصهيوني
28 شباط 2024
ماذا تخفي صفقة رأس الحكمة بين مصر و الإمارات؟
ماذا تخفي صفقة رأس الحكمة بين مصر و الإمارات؟
28 شباط 2024
ما الذي دفع بطيار أمريكي لإضرام النار بنفسه أمام السفارة "الإسرائيلية" في واشنطن؟
ما الذي دفع بطيار أمريكي لإضرام النار بنفسه أمام السفارة "الإسرائيلية" في واشنطن؟
28 شباط 2024
رئيسي: علينا استخدام جميع الطاقات لضمان حقوق الشعب الفلسطيني
رئيسي: علينا استخدام جميع الطاقات لضمان حقوق الشعب الفلسطيني
27 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
رئيس الجمهورية: جاهزون لإجراء انتخابات حماسية ومهيبة
الوجود الأمريكي في العراق على شفا هاوية الهروب الفوضوي
محكمة العدل الدولية تنهي جلساتها وتركيا تدين انتهاكات ‘‘إسرائيل‘‘ لحقوق الإنسان
التفاصيل الجديدة للهدنة في غزة وموقف حماس