أكثر من 100 شهيد في مجزرة شارع الرشيد

أفاد مصدر صحفي في غزة، اليوم الخميس، بارتقاء ما لا يقل عن 100 شهيد ومئات المصابين في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في شارع الرشيد.



وأكد مصدر ميداني في المقاومة الفلسطينية بغزة، أنّ هناك عشرات الشهداء والجرحى في استهداف "جيش" الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين الذين ينتظرون المساعدات على شارع الرشيد، غرب مدينة غزة.



وذكر المصدر الميداني أنّ دبابات الاحتلال الإسرائيلي داست على أجساد المواطنين، فيما أطلقت أخرى قذائف حارقة تجاههم.



وأضاف المصدر الفلسطيني أنّ قوات خاصة إسرائيلية اعتقلت مئات المواطنين وساقتهم إلى منطقة مجهولة قرب صالة البيدر على شارع الرشيد.



كما قال المصدر الميداني في المقاومة إنّ تفجيرات ضخمة نفّذها "جيش" الاحتلال داخل حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.



هذا ونسف "جيش" الاحتلال عشرات المنازل، ودمّر مساحات واسعة من شارع صلاح الدين، بحسب المصدر ذاته.



وأضاف المصدر الميداني أنّ هناك عشرات الشهداء من المدنيين ما زالوا داخل المنازل والشوارع في حي الزيتون، ويتعذّر الوصول إليهم حتى الآن.



وما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً للمصدر، يأتي نتيجة الخسائر الفادحة التي مني بها في الزيتون، وفشله في التقدّم باتجاه وسط وشمال الحي.



وفي وقت سابق اليوم، ارتقى 25 شهيداً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء في قصف إسرائيلي على مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة.



ووصلت جثامين الشهداء مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، بعد أنّ تم انتشالهم من تحت ركام منازل مأهولة استهدفها الاحتلال في مخيمي النصيرات والبريج.



وفي خان يونس جنوبي القطاع، كثّفت مدفعية الاحتلال قصفها في عدة مناطق، واستقبل مستشفى غزة الأوروبي جثامين خمسة شهداء.



وكانت مدفعية الاحتلال، أطلقت قذائفها تجاه أحد مباني مجمّع ناصر الطبي في خان يونس، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه.



وتمكّنت الطواقم الطبية والدفاع المدني، من انتشال جثمان شهيدة، بعد يومين من قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلتها في رفح جنوب القطاع، فيما وصل عدد الشهداء الذين جرى انتشالهم اليوم إلى 14 شهيداً.



وفي وقتٍ سابق، أفادت مصادر طبية فلسطينية بوفاة 7 أطفال في مستشفى كمال عدوان بسبب سوء التغذية بعد توقّف المستشفى عن العمل من جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.



وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29.954 شهيداً و70.325 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.