المقاومة الفلسطينية واللبنانية مستمرتان باستهداف مواقع العدو الصهيوني

ونشرت وسائل إعلام محلية، مشاهد لآليات الاحتلال المنسحبة، وهي تسحب المركبة التي استخدمتها القوات الخاصة في اقتحام جنين.



وجاء انسحاب قوات الاحتلال من البلدة، بعد تصدٍ عنيف من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية في المدينة، حيث خاضت قواتها، اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت المدينة ومخيمها اليوم الخميس.



وأعلنت كتائب القسام، أنّ قواتها في مخيم جنين، استهدفت قوات الاحتلال في محيط المخيم وفي حي الجابريات في الضفة بالأسلحة المناسبة والعبوات.



من جهتها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى في جنين، أنّ مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوة إسرائيلية تم اكتشافها في مخيم جنين.



وقام الاحتلال بدفع تعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين، بعد اكتشاف المقاومة قوّته الخاصة التي اقتحمت المدينة، واندلاع اشتباكات عنيفة معها.



وأفادت بأنّ قواتها تخوض أيضاً اشتباكات ضارية مع جنود العدو وآلياته بالأسلحة الرشاشة في منطقة حي الجابريات، وفي محيط دوار الحصان.



أيضاً، يخوض مجاهدو سرايا القدس - كتيبة جنين، التصدي لقوات الاحتلال وإمطارها بوابل كثيف من الرصاص في محور الجابريات، كما يواصلون محاصرة قوات الاحتلال الخاصة في أحد المباني ويمطرونها بوابل من الرصاص في محور الجابري.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بـ "سماع أصوات انفجارات ناجمة عن تفجير عبوات ناسفة ضد قوات "الجيش" الإسرائيلي التي تعمل في جنين".



وبحسب المصادر في الضفة، فإنّ قوات الاحتلال نفّذت حملة اعتقالات واسعة، وأصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي.



وفجر اليوم، نفّذت قوات الاحتلال مداهمات واقتحامات متكررة لبلدات ومخيمات الضفة الغربية، التي تشكّل مصدر قلق دائم لـ "إسرائيل" من احتمال انفجارها بشكل أوسع.



واستشهد شاب فلسطيني من بلدة بيت فوريك شرقي نابلس، كما أصيب شاب آخر في بلدة قصرة جنوبي المدينة، وذلك خلال مواجهات اندلعت فجر اليوم في البلدتين مع قوات الاحتلال المقتحمة.



وأكدت مصادر ميدانية في الضفة الغربية أنّ "مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرقي نابلس بالرصاص والعبوات الناسفة".



وكانت أعلنت كتائب شهداء الأقصى، حالة النفير العام في صفوف مقاتليها نصرة لغزة والأسرى والمسرى، وللاشتباك مع الاحتلال الصهيوني بكافة الوسائل المتاحة.



وفي السياق فقد أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، صباح اليوم الخميس، استهدافها انتشاراً لجنود "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام عند الحدود مع فلسطين المحتلّة.



وأكد بيان الإعلام الحربي أنّ الاستهداف جرى باستخدام القذائف المدفعية التي حقّقت إصابات مباشرة، موضحاً أن العملية جاءت دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتعرّض مستوطنة "شلومي"، شمالي فلسطين المحتلّة، لصلية صاروخية ثقيلة أطلقت من لبنان، مضيفةً أنّ أصوات 5 انفجارات سمعت هناك.



وضمن إطار دعم غزّة في ظل العدوان الإسرائيلي ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات اللبنانية ومنازل المدنيين، تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها العسكرية في اتجاه مواقع الاحتلال وجنوده وأجهزته التجسسيّة ومقراته.



وأمس، أكدت المقاومة استهدافها انتشارٍ ‏لجنود الاحتلال في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية،محققة إصابات مباشرة، واستهدفت أيضاً موقعي ‌‏الرمثا والسمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.



وفي الأيام الماضية، تبنّت المقاومة استهداف مقر قيادة الفرقة "146" في "جعتون"، وأقرّ الإعلام الإسرائيلي أن الاستهدف بالتزامن زيارة خلال وجود رئيس أركان "جيش" الاحتلال، هرتسي هليفي،وكان موجوداً في المقر العسكري.



واستهدفت المقاومة أيضاً، مقر قيادة "اللواء 769"، وقاعدة "يوآف" الواقعين في هضبة الجولان المحتل، إضافة إلى معسكر نفح التابع للواء الجولان في "جيش" الاحتلال.



وقال الباحث في الحروب الإسرائيلي، أور فيالكوف، أنّ "ما بدأ ببضع ضربات كل عدة أيام، تحوّل إلى إطلاق نار يومي ثابت على مواقع عسكرية"، وفق ما نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.



وأضاف الباحث أنّ "حزب الله ضرب مواقع عسكرية على طول الحدود، من رأس الناقورة إلى حرمون"، مشيراً إلى أنّ "إطلاق النار شمل جميع المواقع الأمامية للجيش الإسرائيلي تقريباً باستخدام ترسانة كاملة من الصواريخ المضادة للدروع".