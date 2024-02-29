اتهامات قضائية تلاحق بايدن بسبب دعم الاحتلال.. محكمة تعجِّل استئناف دعوى تتهمه بالتقاعس عن إيقاف الإبادة بغزة

وقال "مركز الحقوق الدستورية" الأمريكي، الذي تولى رفع القضية نيابةً عن مدعين فلسطينيين، لموقع Middle East Eye البريطاني، إن المحكمة لم تقرر موعداً لجلسة الاستماع بعد، ولكنهم يتوقعون عقدها في أوائل يونيو/حزيران أو نحو ذلك.



ومن المقرر أن يقدم المدعون الملخص الافتتاحي لدعواهم في 7 مارس/آذار، أما إدارة بايدن فيقدم فريقها القانوني ملخصه الافتتاحي في 5 أبريل/نيسان.



اتهامات تلاحق الإدارة الأمريكية

يأتي ذلك بعد نكسة تعرضت لها مساعي المدعين الفلسطينيين الشهر الماضي، إذ رفض قاضي الدائرة النظر في القضية، بدعوى عدم اختصاص المحكمة فيها. إلا أن القاضي قال في حكمه أيضاً إن هناك حجة معقولة للزعم بأن ثمة إبادة جماعية تجري في غزة.



في أعقاب ذلك، سعى مركز الحقوق الدستورية، وشركة المحاماة "فان دير هوت إل إل بي" إلى الاستئناف العاجل على حكم المحكمة، استناداً إلى استمرار الظروف التي تتعرض لها غزة في غمار حرب الاحتلال الإسرائيلي "ومنها المجاعة الجماعية، التي لحقت عمداً بالمدَّعين وعائلاتهم وجميع سكان غزة".



وقال جوني سينوديس، من شركة "فان دير هوت إل إل بي"، في بيان: "إن موافقة الدائرة التاسعة على عريضتنا المطالبة بتعجيل استئناف الدعوى أمر مهم، إذ يجب النظر في معالجة الظروف الأليمة والأحوال غير الصالحة للعيش في غزة على وجه السرعة"، و"في كل يوم تواصل فيه الولايات المتحدة دعمها غير المقيد لإسرائيل، يُقتل مزيد من النساء والأطفال الأبرياء بسبب الاعتداءات الإسرائيلية وحملة القصف العشوائية".