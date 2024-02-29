جنود أمريكيون سابقون يحرقون زيَّهم العسكري.. نظموا وقفة تكريماً لآرون بوشنل الذي أشعل النار بنفسه دعماً لغزة

وأظهرت الفيديوهات، التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، الجنود وهم يقومون بإشعال النار في زيهم العسكري، تكريماً لزميلهم آرون بوشنل، كما رفعوا لافتة كتب عليها "الحرية لفلسطين".



وفي وقت سابق نظمت مجموعة مؤيدة لفلسطين في نيويورك فعالية لإحياء ذكرى الجندي الأمريكي آرون بوشنل، وتجمّع المتظاهرون أمام مركز تسجيل الجيش في مانهاتن وأقاموا برنامجاً لإحياء ذكرى بوشنل، كما وضعوا أزهار القرنفل والشموع أمام صورة للجندي قرب علم أمريكي عملاق في ميدان التايمز.



وحمل الناشطون لافتات كتبوا عليها عبارات مثل "تكريم آرون بوشنل"، و"أوقفوا الدعم العسكري الأمريكي للإبادة الجماعية في غزة".



كما وضعوا لفافة كبيرة على الطريق تضم أسماء المدنيين الفلسطينيين الذين قُتلوا على يد إسرائيل في غزة.

