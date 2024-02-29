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الخميس 29 شباط 2024 ساعة 16:35

اية الله جنتي يدعو الشعب للمشاركة القصوى في الانتخابات

اية الله جنتي يدعو الشعب للمشاركة القصوى في الانتخابات
وقال اية الله جنتي في بيان بهذه المناسبة ان الشعب الايراني الثوري والحر، سيقرر يوم الاول من اذار/مارس مشهدا اخر من المشاهد الكبرى للاختبار الالهي في البلاد.

واضاف ان يوم الجمعة هو اليوم الذي سيقرر به ابناء ايران الاسلامية مصيرهم مرة أخرى من خلال انتخابات ممثلين يؤمنون بالقيم الدينية وملتزمين بمبادئ الامام الراحل وقائد الثورة وتطلعات الثورة الاسلامية، وسينتخبون لمجلس خبراء القيادة ومجلس الشورى الاسلامي أولئك الذين يعتبرون هذه المناصب، امانة الهية وفرصة لاسداء الخدمة وصيانة اصوات الشعب.

وستجرى الدورة الثانية عشرة لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، يوم غد الجمعة الاول من اذار/مارس في ارجاء البلاد لانتخاب 290 نائبا للبرلمان و 88 ممثلا في مجلس خبراء القيادة.
رقم : 1119387
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