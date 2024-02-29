الصفحة الرئيسية
0
الخميس 29 شباط 2024 ساعة 19:34

طرد 9 جنود إسرائيليين من لواء "غفعاتي" في غزة لهذا السبب!

طرد 9 جنود إسرائيليين من لواء "غفعاتي" في غزة لهذا السبب!
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أنه "تم طرد تسعة جنود من فصيل واحد في كتيبة صبار في عفعاتي، كانوا يخدمون في غزة، وتم إخراجهم من القطاع في بداية الأسبوع الجاري بتهمة رفض الأوامر".

وتابعت: "ظل الجنود يقاتلون لمدة أربعة أشهر في خانيونس و(أحياء) الزيتون والشاطئ والرمال وجباليا، ثم طُلب منهم أن يجمعوا أمتعتهم ويغادروا القطاع".

ودون أن تسميهم، نقلت الهيئة عن الجنود قولهم: "قال لنا المسؤول: خلال عشر دقائق اجمعوا معداتكم وسافروا بعيداً، أنا لا أثق بكم".

وذكرت أنه "قيل إن الجنود رفضوا الأوامر، وترك أحدهم موقعه، وتجولوا بدون خوذات وسترات".

وأردفت: "في البداية تمت معاقبتهم، والأحد قال لهم القائد المسؤول عنهم: (أنتم ترفضون الأوامر وتتجولون بدون سلاح. أنا لا أثق بكم، اخرجوا من هنا، وسيتم وضعكم في أماكن أخرى وسننزع منكم صفة محارب".

وقال الجنود لهيئة البث الإسرائيلية: "لقد قاتلنا، فقدنا أصدقاء، والآن يرموننا بعيدا.. تخلى عنا القادة الذين كنا معهم في كل القتال، والآن يهددوننا بأنهم سيأخذون منا صفة محارب".

وهلك 582 ضابطا وجنديا إسرائيليا منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينهم 242 في العمليات البرية المستمرة منذ 27 من الشهر ذاته، بالإضافة إلى إصابة ألفين و988 ضابطا وجنديا.

كما نقلت الهيئة عن أهالي الجنود، دون أن تسميهم، إن "الجنود كانوا في غزة لفترة طويلة ومنهكون تماما. بدلا من إخراجهم لتجديد نشاطهم، وبدلا من إعطائهم زيا عسكريا عندما يطلبون ذلك، يتم إذلالهم وإلقاؤهم بعيدا دون ذرة من الإحساس، وتهديدهم بفقدان شهادة المحارب".

وعقّب الجيش الإسرائيلي لهيئة البث قائلا: "نتحدث عن عدد من الجنود الذين انحرفوا عن أوامر الجيش وتم إخراجهم من القطاع في انتظار التحقيق في الأمر. وسيُجرى تحقيق غدا بقيادة قائد اللواء، وفي نهايته ستتخذ القرارات".

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة عشرات آلاف الشهداء من بين المواطنين الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأزمة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلاً في البنية التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما استدعى مثول كيان الإحتلال الإسرائيلي، للمرة الأولى منذ قيامه في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".
رقم : 1119422
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيس الجمهورية: جاهزون لإجراء انتخابات حماسية ومهيبة
رئيس الجمهورية: جاهزون لإجراء انتخابات حماسية ومهيبة
الوجود الأمريكي في العراق على شفا هاوية الهروب الفوضوي
الوجود الأمريكي في العراق على شفا هاوية الهروب الفوضوي
29 شباط 2024
محكمة العدل الدولية تنهي جلساتها وتركيا تدين انتهاكات ‘‘إسرائيل‘‘ لحقوق الإنسان
محكمة العدل الدولية تنهي جلساتها وتركيا تدين انتهاكات ‘‘إسرائيل‘‘ لحقوق الإنسان
29 شباط 2024
التفاصيل الجديدة للهدنة في غزة وموقف حماس
التفاصيل الجديدة للهدنة في غزة وموقف حماس
29 شباط 2024
جرائم كيان الاحتلال تضرب مجدداً قرارات محكمة العدل الدولية عرض الحائط
جرائم كيان الاحتلال تضرب مجدداً قرارات محكمة العدل الدولية عرض الحائط
29 شباط 2024
قاليباف: أسهل طريقة لحل مشاكل البلاد هي الانتخابات
قاليباف: أسهل طريقة لحل مشاكل البلاد هي الانتخابات
28 شباط 2024
قائد الثورة الإسلامیة یستقبل جمعا من الناخبين
قائد الثورة الإسلامیة یستقبل جمعا من الناخبين
28 شباط 2024
أمير عبداللهيان: قادة الفصائل الفلسطينية ينظرون في الأساليب الديمقراطية لإدارة غزة بعد الحرب
أمير عبداللهيان: قادة الفصائل الفلسطينية ينظرون في الأساليب الديمقراطية لإدارة غزة بعد الحرب
28 شباط 2024
إقليم كاراباخ.. ساحة المواجهة الجديدة بين الهند وباكستان
إقليم كاراباخ.. ساحة المواجهة الجديدة بين الهند وباكستان
28 شباط 2024
من تداعيات طوفان الأقصی... غروب الاقتصاد الصهيوني
من تداعيات طوفان الأقصی... غروب الاقتصاد الصهيوني
28 شباط 2024
ماذا تخفي صفقة رأس الحكمة بين مصر و الإمارات؟
ماذا تخفي صفقة رأس الحكمة بين مصر و الإمارات؟
28 شباط 2024
ما الذي دفع بطيار أمريكي لإضرام النار بنفسه أمام السفارة "الإسرائيلية" في واشنطن؟
ما الذي دفع بطيار أمريكي لإضرام النار بنفسه أمام السفارة "الإسرائيلية" في واشنطن؟
28 شباط 2024
رئيسي: علينا استخدام جميع الطاقات لضمان حقوق الشعب الفلسطيني
رئيسي: علينا استخدام جميع الطاقات لضمان حقوق الشعب الفلسطيني
27 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
رئيس الجمهورية: جاهزون لإجراء انتخابات حماسية ومهيبة
الوجود الأمريكي في العراق على شفا هاوية الهروب الفوضوي
محكمة العدل الدولية تنهي جلساتها وتركيا تدين انتهاكات ‘‘إسرائيل‘‘ لحقوق الإنسان
التفاصيل الجديدة للهدنة في غزة وموقف حماس