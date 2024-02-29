بوحبيب التقى نظيريه التركي والعراقي في أنطاليا وأكدوا على أهمية إعادة الهدوء الى جنوب لبنان

وشكر بو حبيب، النمسا على "مساهمتها لعقود في تمويل الاونروا. كما قدر عاليا" مساهمة النمسا في قوات اليونيفيل".



وقد غادر بوحبيب مباشرة بعد نهاية إجتماعه والمؤتمر الصحفي مع نظيره النمساوي متوجها الى تركيا للمشاركة في مؤتمر انطاليا الدبلوماسي بدعوة من نظيره التركي الذي يشارك فيه أيضا" أكثر من ١٠٠ من كبار المسؤولين من رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية ووزراء إختصاص.



وباشر لقاءاته في أنطاليا بلقاء نظيره التركي هاكان فيدان حيث أكدا على ضرورة وقف الحرب الدائرة في غزة، والمباشرة فورا بوضع تصور لحل سياسي مستدام يحفظ الحقوق ويؤمن السلام والاستقرار".