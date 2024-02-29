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الخميس 29 شباط 2024 ساعة 21:53
اللجنة المركزية لمراقبة الانتخابات تبدا عملها بمجلس صيانة الدستور
واعلن ذلك وكيل امين مجلس صيانة الدستور سيامك رهبيك وقال ان هذه اللجنة بدات عملها اليوم وقبل يوم واحد من الانتخابات المقررة غدا.
واوضح ان فرصة توفرت اليوم لكي يتم دراسة بعض القضايا في هذه اللجنة عشية الانتخابات واتخاذ القرار ان اقتضت الضرورة.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1119476
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