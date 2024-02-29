ايجاد 6 الاف و811 مركز اقتراع بمحافظة طهران

واضاف ان 3 الاف و 848 شخصا سيتنافسون في محافظة طهران يوم غد الجمعة لشغل 35 مقعدا للمحافظة في مجلس الشورى الاسلامي.



واوضح ان 99 مرشحا يتنافسون لشغل كل مقعد بمحافظة طهران.



واشار جوهري وهو مساعد محافظ طهران للشؤون السياسية والاجتماعية الى ان المادة 70 من قانون الانتخابات التشريعية تنص على ان الدعاية الانتخابية تحظر قبل 24 ساعة من بدء الاقتراع لذلك فان الحملات الانتخابية للمرشحين توقفت اعتبارا من الساعة 8 صباحا اليوم حسب التوقيت المحلي.



يذكر ان 35 مقعدا مخصصا لمحافظة طهران في مجلس الشورى الاسلامي و 16 مقعدا في مجلس خبراء القيادة.