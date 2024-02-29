الصفحة الرئيسية
0
الخميس 29 شباط 2024 ساعة 22:10

الارهابي المتطرف "بن غفير" يشيد بمنفذي مجزرة 'الرشيد' فجر اليوم بغزة

الارهابي المتطرف "بن غفير" يشيد بمنفذي مجزرة
وقد أدت هذه المجزرة الاسرائيلية الى استشهاد 109 أشخاص مدنيين أبرياء أثناء تسلّم مساعدات شمالي غزة.

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن الوزير المتطرف "علينا دعم مقاتلينا الأبطال العاملين في غزة وتصرفهم الممتاز ضد حشد من الغوغاء حاولوا إيذاءهم" حسب تعبيره.

وذكر بن غفير إن نقل المساعدات إلى غزة يضر بجنودنا وهو بمثابة الأوكسجين لحماس.

هذا وأطلقت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الخميس، النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" جنوب مدينة غزة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين ممن كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية جنوب مدينة غزة، إلى 112 شهيدا و760 مصابا.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة، في بيان: "وصل مستشفى الشفاء بمدينة غزة 8 شهداء، ما يرفع حصيلة مجزرة شارع الرشيد إلى 112 فلسطينيا ونحو 760 إصابة".

وأضاف: "وفقا لشهادات المواطنين، لا يزال عدد من الضحايا لم يتم انتشالهم من محيط دوار النابلسي" وهي الواقعة التي باتت تعرف إعلامياً باسم "مجزرة الطحين".
رقم : 1119487
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيس الجمهورية: جاهزون لإجراء انتخابات حماسية ومهيبة
رئيس الجمهورية: جاهزون لإجراء انتخابات حماسية ومهيبة
الوجود الأمريكي في العراق على شفا هاوية الهروب الفوضوي
الوجود الأمريكي في العراق على شفا هاوية الهروب الفوضوي
29 شباط 2024
محكمة العدل الدولية تنهي جلساتها وتركيا تدين انتهاكات ‘‘إسرائيل‘‘ لحقوق الإنسان
محكمة العدل الدولية تنهي جلساتها وتركيا تدين انتهاكات ‘‘إسرائيل‘‘ لحقوق الإنسان
29 شباط 2024
التفاصيل الجديدة للهدنة في غزة وموقف حماس
التفاصيل الجديدة للهدنة في غزة وموقف حماس
29 شباط 2024
جرائم كيان الاحتلال تضرب مجدداً قرارات محكمة العدل الدولية عرض الحائط
جرائم كيان الاحتلال تضرب مجدداً قرارات محكمة العدل الدولية عرض الحائط
29 شباط 2024
قاليباف: أسهل طريقة لحل مشاكل البلاد هي الانتخابات
قاليباف: أسهل طريقة لحل مشاكل البلاد هي الانتخابات
28 شباط 2024
قائد الثورة الإسلامیة یستقبل جمعا من الناخبين
قائد الثورة الإسلامیة یستقبل جمعا من الناخبين
28 شباط 2024
أمير عبداللهيان: قادة الفصائل الفلسطينية ينظرون في الأساليب الديمقراطية لإدارة غزة بعد الحرب
أمير عبداللهيان: قادة الفصائل الفلسطينية ينظرون في الأساليب الديمقراطية لإدارة غزة بعد الحرب
28 شباط 2024
إقليم كاراباخ.. ساحة المواجهة الجديدة بين الهند وباكستان
إقليم كاراباخ.. ساحة المواجهة الجديدة بين الهند وباكستان
28 شباط 2024
من تداعيات طوفان الأقصی... غروب الاقتصاد الصهيوني
من تداعيات طوفان الأقصی... غروب الاقتصاد الصهيوني
28 شباط 2024
ماذا تخفي صفقة رأس الحكمة بين مصر و الإمارات؟
ماذا تخفي صفقة رأس الحكمة بين مصر و الإمارات؟
28 شباط 2024
ما الذي دفع بطيار أمريكي لإضرام النار بنفسه أمام السفارة "الإسرائيلية" في واشنطن؟
ما الذي دفع بطيار أمريكي لإضرام النار بنفسه أمام السفارة "الإسرائيلية" في واشنطن؟
28 شباط 2024
رئيسي: علينا استخدام جميع الطاقات لضمان حقوق الشعب الفلسطيني
رئيسي: علينا استخدام جميع الطاقات لضمان حقوق الشعب الفلسطيني
27 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
رئيس الجمهورية: جاهزون لإجراء انتخابات حماسية ومهيبة
الوجود الأمريكي في العراق على شفا هاوية الهروب الفوضوي
محكمة العدل الدولية تنهي جلساتها وتركيا تدين انتهاكات ‘‘إسرائيل‘‘ لحقوق الإنسان
التفاصيل الجديدة للهدنة في غزة وموقف حماس