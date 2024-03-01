اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.



وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"،ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشمالي بثلاث آليات، تجولت في عدة أحياء وشوارع، تبعها اقتحام قوة راجلة من الجهة الشمالية للمدينة، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.



قوات الاحتلال تقتحم جبع جنوب جنين



كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، بلدة جبع جنوب جنين.



واكدت مصادر محلية أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة وانتشرت في عدة أحياء وسط مواجهات عنيفة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت.



استشهاد شاب متأثرا بجروحه بعد ساعات من استشهاد شقيقه



وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت الليلة، استشهاد الشاب صلاح الدين سليمان الشوامرة (28 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، جنوب غرب الخليل، بعد ساعات قليلة من استشهاد شقيقه نجم الدين.



وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت الرصاص الحي صوب ثلاثة أشقاء بالقرب من "بيت مرسم"، ما أدى إلى استشهاد نجم الدين (25 عاما) على الفور بعد إصابته في القلب بشكل مباشر، في حين أصيب شقيقه صلاح بجروح حرجة في البطن والصدر، وجرى نقله إلى المستشفى، وأدخل إلى غرفة العمليات في محاولة لإنقاذ حياته، إلى أن أعلن استشهاده متأثرا بإصابته، كما أصيب شقيقهما نور الدين (30 عاما) ووصفت إصابته بالطفيفة.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب الأشقاء الثلاثة، وهم من بلدة دورا جنوب الخليل، بينما كانوا يجمعون "العكوب" بالقرب من "بيت مرسم" جنوب غرب الخليل، وبعد أن أصابتهم بجروح، سلمتهم لطواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عند مدخل بيت عوا، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى دورا الحكومي.



وباستشهاد الشقيقين الشوامرة، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الشامل على شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 416، وفقا لبيانات وزارة الصحة.



الاحتلال يصيب شابا فلسطينيا ويعتقل آخرا ونجله في مخيم قلنديا ويقتحم حزما



وفجر اليوم ايضا، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، حيث أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال فتحت نيرانها على مركبة عند مدخل مخيم قلنديا ما أدى لإصابة سائق المركبة، ومنعت الإسعاف من نقل المصاب.



وأشارت المصادر إلى قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا شمال القدس، ونشرت القوات الراجلة والقناصة في عدة أحياء، فيما تجولت آليات الاحتلال في شوارع المخيم، وانتشرت بكثافة في محيطه، فيما داهم جنود الاحتلال عدة منازل ومحال تجارية وحطموا محتويات بعضها، وسط مواجهات مع المواطنين.



وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت يوسف مناصرة ونجله، عقب اقتحام منزله في المخيم، كما أخذت قياسات منزله تمهيدا لهدمه، حيث يزعم الاحتلال أن محمد يوسف مناصرة نجل المعتقل يوسف نفذ عملية إطلاق نار قرب مستعمرة "عيلي" قرب اللبن الشرقي على طريق رام الله- نابلس، أدت لمقتل مستعمرين، كما أطلقت قوات الاحتلال النار على محمد مناصرة وتركته ينزف دون تقديم الإسعاف له.



وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت حزما شمال شرق القدس، وتجولت في عدة مناطق، واطلقت قنابل الإنارة في سماء البلدة.