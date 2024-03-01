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الجمعة 1 آذار 2024 ساعة 08:34

4 شهداء وجرحى باستهداف الاحتلال منزلا مأهولا بمخيم البريج

4 شهداء وجرحى باستهداف الاحتلال منزلا مأهولا بمخيم البريج
ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، عن مصادر محلية تأكيدها، أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا يعود لعائلى القريناوي في مخيم البريج، ما أدى لارتقاء أربعة شهداء على الأقل، ولإصابة عدد آخر.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت فجر أمس، مجزرة مروعة في شارع الرشيد غرب مدينة غزة، راح ضحيتها أكثر من سبعين شهيدا ومئات الاصابات.

وقال مراسل (وفا)، إن قوات الاحتلال ودباباته المتمركزة في الطريق الساحلي "هارون الرشيد" في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، فتحت نيران رشاشاتها، باتجاه آلاف المواطنين من شمال قطاع غزة وتحديدا من مدينة غزة وجباليا وبيت حانون، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 70 منهم وإصابة المئات.

وبحسب مصادر طبية، فإن عشرات الشهداء والمصابين ما زالوا في المكان المستهدف، وتمنع قوات الاحتلال مركبات الاسعاف من الوصول إليهم.

ويدخل العدوان على قطاع غزة، يومه السابع والأربعون بعد المئة، إذ ارتفعت الحصيلة إلى أكثر من 30 ألف شهيد وما يزيد عن 70215 مصابا، وفق آخر إحصائية.
رقم : 1119531
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