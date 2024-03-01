حزب الله: استهدفنا مستوطنة "غورين" بصواريخ "فلق"

وفي بيان له، قال حزب الله: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏وردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيين وآخرها استشهاد ‏المواطنين المسنين حسين حمدان وزوجته منار عبادي في بلدة كفرا، استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 18:00 من مساء اليوم الخميس (بتوقيت لبنان) مستعمرة "غورين" بصواريخ فلق".



كما أكد حزب‌الله اللبناني اليوم، استهدافه لجنود ومستوطنة ومواقع صهيونية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.



هذا ولا تزال الحدود بين لبنان و"إسرائيل" تشهد توترا متصاعدا واشتباكات بين حزب‌الله اللبناني والقوات الصهیونیة منذ اندلاع الحرب في غزة، مع تحذيرات من تداعيات الحرب.