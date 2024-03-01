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الجمعة 1 آذار 2024 ساعة 12:16

حزب تركي يطالب بطرد دبلوماسيين أمريكيين

حزب تركي يطالب بطرد دبلوماسيين أمريكيين
وقال: "الشركات التركية التي تتاجر بشكل مباشر أو غير مباشر مع روسيا معرضة لخطر إدراجها على القائمة السوداء من قبل الولايات المتحدة، حيث تتعرض الحوالات بالعملات الأجنبية من روسيا إلى تركيا لضغوط أمريكية. الاقتصاد التركي في حالة جمود بسبب الحواجز المفروضة أمام التجارة مع روسيا، أكبر شريك تجاري لنا. يجب اعتبار الدبلوماسيين الأمريكيين الذين يضغطون على شركاتنا ويهددونها أشخاصا غير مرغوب فيهم وطردهم إلى بلادهم".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة أيدنليك أن دبلوماسيين أمريكيين يزورون الشركات والمؤسسات المالية التركية، ويهددون إداراتها بالتعرض للعقوبات وتجميد الحسابات والأصول إذا استمرت شركاتهم في التجارة مع روسيا.
مصدر : وكالات
رقم : 1119547
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