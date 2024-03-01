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الجمعة 1 آذار 2024 ساعة 12:23

تسجيل رقم قياسي لعدد تصاريح العمل للاجئين السوريين في الأردن!

تسجيل رقم قياسي لعدد تصاريح العمل للاجئين السوريين في الأردن!
وقال تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن العام الماضي شهد إصدار رقم قياسي في تصاريح العمل للاجئين السوريين بلغ 90 ألف تصريح، وهو الرقم ذاته الذي أعلنت عنه وزارة العمل.

وتحدثت المفوضية عن إصدار قرابة 430500 تصريح عمل في الأردن منذ سُمح للاجئين السوريين بالعمل رسميًا.

وتمنح وزارة العمل الأردنية العمالة السورية تصاريح عمل محددة ومؤقتة، قابلة للتجديد "حتى يكون وجودهم في سوق العمل قانونيا، ولا يخالف أحكام قانون العمل، تجنبا لأي إجراءات قانونية بهذا الخصوص".

وسمح للاجئين السوريين بالعمل في قطاعات مختلفة منذ عام 2016، بعد أن تعهد المجتمع الدولي بتمويل وتوسيع التجارة بموجب اتفاق الأردن، وهي عبارة عن مبادرة لتحسين الوصول إلى التعليم والعمل القانوني للاجئين السوريين الذين أجبروا على الفرار من ديارهم.

وقال ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش العام الماضي، إن "السماح للاجئين بالعمل يقلل من الحاجة إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية، مثل المساعدات النقدية والتي يمكن توجيهها لدعم الفئات الأكثر ضعفًا بينهم".

وكان يسمح للاجئين السوريين في الأردن بالعمل فقط في الزراعة والبناء والتصنيع، ولكن في 2021، منحت استثناءات للعمل في قطاعات أخرى بما في ذلك الرعاية الصحية للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا، وفق المفوضية.
مصدر : وكالات
رقم : 1119551
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