الرئيس الايراني: الانتخابات عرس وطني وتجسيد للتماسك والوحدة في البلاد

وفي تصريح صحفي، صباح اليوم الجمعة على هامش التصويت لاختيار نواب مجلس الشورى الاسلامي لنسخته الثانية عشرة واعضاء مجلس خبراء القيادة السادس، اكد "السيد رئيسي" بان جميع التيارات السياسية ومرشحيها جاءت لتسطّر ملحمة عظيمة بمشاركة الشعب الايراني.



واضاف : ان الانتخابات وليدة الثورة الاسلامية؛ مبينا ان الشعب يضطلع بدور مصيري في تحديد مسار الامور.



وفي السياق استدل رئيس الجمهورية بكلام الامام الخميني الراحل (رض) الذي اكد بان "صوت الشعب المعيار في تحديد الامور"؛ مردفا انه لمدعاة للفخر والاعتزاز ان صوت الشعب الايراني كان منذ اليوم الاول معيارا لاتخاذ القرارات في ايران الاسلامية ولا يزال كذلك.



واستطرد رئيسي : ان الشعب الايراني، هو المنتصر وليس هناك خاسر في هذه الساحة، ان حاز المرشحون على الاصوات من عدمه، فالجميع ساهم انطلاقا من واجبه في انجاح هذا العرس الوطني.



وبدات منذ الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة، انتخابات مجلس الشورى الاسلامي لدورتها الـ 12، وايضا الدورة السادسة لانتخابات مجلس خبراء القيادة، في انحاء محافظات الجمهورية الاسلامية الايرانية.



ويتنافس في هذه الانتخابات، ما يبلغ 15 الف مرشح على 290 مقعدا برلمانيا، بينما يتنافس 144 مرشحا لنيل 88 مقعدا في مجلس خبراء القيادة، لجمهورية ايران الاسلامية.