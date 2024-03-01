الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 1 آذار 2024 ساعة 12:35

الرئيس الايراني: الانتخابات عرس وطني وتجسيد للتماسك والوحدة في البلاد

الرئيس الايراني: الانتخابات عرس وطني وتجسيد للتماسك والوحدة في البلاد
وفي تصريح صحفي، صباح اليوم الجمعة على هامش التصويت لاختيار نواب مجلس الشورى الاسلامي لنسخته الثانية عشرة واعضاء مجلس خبراء القيادة السادس، اكد "السيد رئيسي" بان جميع التيارات السياسية ومرشحيها جاءت لتسطّر ملحمة عظيمة بمشاركة الشعب الايراني.

واضاف : ان الانتخابات وليدة الثورة الاسلامية؛ مبينا ان الشعب يضطلع بدور مصيري في تحديد مسار الامور.

وفي السياق استدل رئيس الجمهورية بكلام الامام الخميني الراحل (رض) الذي اكد بان "صوت الشعب المعيار في تحديد الامور"؛ مردفا انه لمدعاة للفخر والاعتزاز ان صوت الشعب الايراني كان منذ اليوم الاول معيارا لاتخاذ القرارات في ايران الاسلامية ولا يزال كذلك.

واستطرد رئيسي : ان الشعب الايراني، هو المنتصر وليس هناك خاسر في هذه الساحة، ان حاز المرشحون على الاصوات من عدمه، فالجميع ساهم انطلاقا من واجبه في انجاح هذا العرس الوطني.

وبدات منذ الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة، انتخابات مجلس الشورى الاسلامي لدورتها الـ 12، وايضا الدورة السادسة لانتخابات مجلس خبراء القيادة، في انحاء محافظات الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ويتنافس في هذه الانتخابات، ما يبلغ 15 الف مرشح على 290 مقعدا برلمانيا، بينما يتنافس 144 مرشحا لنيل 88 مقعدا في مجلس خبراء القيادة، لجمهورية ايران الاسلامية.
مصدر : وكالات
رقم : 1119557
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس الايراني: الانتخابات عرس وطني وتجسيد للتماسك والوحدة في البلاد
الرئيس الايراني: الانتخابات عرس وطني وتجسيد للتماسك والوحدة في البلاد
قائد الثورة الاسلامية: اعين شعوب العالم تترقب الوضع في ايران
قائد الثورة الاسلامية: اعين شعوب العالم تترقب الوضع في ايران
1 آذار 2024
قائد الثورة الاسلامية يدلى بصوته في الانتخابات
قائد الثورة الاسلامية يدلى بصوته في الانتخابات
1 آذار 2024
مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين في انحاء ايران
مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين في انحاء ايران
1 آذار 2024
رئيس الجمهورية: جاهزون لإجراء انتخابات حماسية ومهيبة
رئيس الجمهورية: جاهزون لإجراء انتخابات حماسية ومهيبة
29 شباط 2024
الوجود الأمريكي في العراق على شفا هاوية الهروب الفوضوي
الوجود الأمريكي في العراق على شفا هاوية الهروب الفوضوي
29 شباط 2024
محكمة العدل الدولية تنهي جلساتها وتركيا تدين انتهاكات ‘‘إسرائيل‘‘ لحقوق الإنسان
محكمة العدل الدولية تنهي جلساتها وتركيا تدين انتهاكات ‘‘إسرائيل‘‘ لحقوق الإنسان
29 شباط 2024
التفاصيل الجديدة للهدنة في غزة وموقف حماس
التفاصيل الجديدة للهدنة في غزة وموقف حماس
29 شباط 2024
جرائم كيان الاحتلال تضرب مجدداً قرارات محكمة العدل الدولية عرض الحائط
جرائم كيان الاحتلال تضرب مجدداً قرارات محكمة العدل الدولية عرض الحائط
29 شباط 2024
قاليباف: أسهل طريقة لحل مشاكل البلاد هي الانتخابات
قاليباف: أسهل طريقة لحل مشاكل البلاد هي الانتخابات
28 شباط 2024
قائد الثورة الإسلامیة یستقبل جمعا من الناخبين
قائد الثورة الإسلامیة یستقبل جمعا من الناخبين
28 شباط 2024
أمير عبداللهيان: قادة الفصائل الفلسطينية ينظرون في الأساليب الديمقراطية لإدارة غزة بعد الحرب
أمير عبداللهيان: قادة الفصائل الفلسطينية ينظرون في الأساليب الديمقراطية لإدارة غزة بعد الحرب
28 شباط 2024
إقليم كاراباخ.. ساحة المواجهة الجديدة بين الهند وباكستان
إقليم كاراباخ.. ساحة المواجهة الجديدة بين الهند وباكستان
28 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
رئيس الجمهورية: جاهزون لإجراء انتخابات حماسية ومهيبة
الوجود الأمريكي في العراق على شفا هاوية الهروب الفوضوي
محكمة العدل الدولية تنهي جلساتها وتركيا تدين انتهاكات ‘‘إسرائيل‘‘ لحقوق الإنسان
التفاصيل الجديدة للهدنة في غزة وموقف حماس