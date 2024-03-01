أستراليا 'تشعر بالرعب' من مجزرة 'شارع الرشيد'

جاء ذلك، تعقيبا على المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، في "شارع الرشيد" بمدينة غزة، بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات.



وأضافت وونغ في بيان: "تؤكد هذه الأحداث دعوة أستراليا منذ أشهر إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".



وتابعت: "يجب حماية المدنيين. ويجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الذين في أمس الحاجة إليها".



وأشارت إلى أن أستراليا تقدم 46.5 مليون دولار أسترالي (30 مليون دولار أميركي) كمساعدات إنسانية تشمل الغذاء والماء والدواء والمأوى، وسيتم الإعلان عن دعم إضافي عاجل في الأيام المقبلة.



ولفتت إلى أنها "أصدرت تعليمات مباشرة لوزارة الخارجية للتعبير عن وجهات نظر بلادها للسفير الإسرائيلي في أستراليا".



وأسفرت مجزرة "شارع الرشيد" عن استشهاد أكثر من 112 مواطنا وجرح 760 آخرين.