كنعاني: جرح غزة لن يمحى من ذاكرة احرار العالم

وكتب كنعاني في منشور له على صفحته الإلكترونية: أكثر من 100 مواطن فلسطيني كانوا ينتظرون في طوابير لتلقي المساعدات الإنسانية في شارع الرشيد بمدينة غزة استشهدوا وأصيب أكثر من 800 شخص آخر جراء الهجوم الهمجي الاخير الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.



وأضاف: جرح غزة لن يُمحى من ذاكرة أحرار العالم، وعار الدعم والتزام الصمت عن المجازر والإبادة الجماعية لن يُمحى من جباه الادعياء الكاذبين لحقوق الإنسان في أمريكا وأوروبا.



وأفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة باستشهاد 104 فلسطينيين وإصابة 760 في مجزرة قرب دوار النابلسي شمالي قطاع غزة بعد أن قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعا لمواطنين ينتظرون الحصول على مساعدات.



وقال المكتب إن الاحتلال ارتكب هذه المجزرة المروعة مع سبق إصرار في إطار الإبادة الجماعية لأهالي القطاع، حيث كان يعلم بوصول الضحايا إلى المنطقة للحصول على مساعدات، لكنه قتلهم بدم بارد.



وناشد المكتب، العالم والدول العربية والإسلامية التدخل الفوري لوقف حرب الإبادة الجماعية، وحمّل الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية عن هذه المجزرة المروعة.