الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 1 آذار 2024 ساعة 15:08

كنعاني: جرح غزة لن يمحى من ذاكرة احرار العالم

كنعاني: جرح غزة لن يمحى من ذاكرة احرار العالم
وكتب كنعاني في منشور له على صفحته الإلكترونية: أكثر من 100 مواطن فلسطيني كانوا ينتظرون في طوابير لتلقي المساعدات الإنسانية في شارع الرشيد بمدينة غزة استشهدوا وأصيب أكثر من 800 شخص آخر جراء الهجوم الهمجي الاخير الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وأضاف: جرح غزة لن يُمحى من ذاكرة أحرار العالم، وعار الدعم والتزام الصمت عن المجازر والإبادة الجماعية لن يُمحى من جباه الادعياء الكاذبين لحقوق الإنسان في أمريكا وأوروبا.

وأفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة باستشهاد 104 فلسطينيين وإصابة 760 في مجزرة قرب دوار النابلسي شمالي قطاع غزة بعد أن قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعا لمواطنين ينتظرون الحصول على مساعدات.

وقال المكتب إن الاحتلال ارتكب هذه المجزرة المروعة مع سبق إصرار في إطار الإبادة الجماعية لأهالي القطاع، حيث كان يعلم بوصول الضحايا إلى المنطقة للحصول على مساعدات، لكنه قتلهم بدم بارد.

وناشد المكتب، العالم والدول العربية والإسلامية التدخل الفوري لوقف حرب الإبادة الجماعية، وحمّل الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية عن هذه المجزرة المروعة.
رقم : 1119587
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس الايراني: الانتخابات عرس وطني وتجسيد للتماسك والوحدة في البلاد
الرئيس الايراني: الانتخابات عرس وطني وتجسيد للتماسك والوحدة في البلاد
قائد الثورة الاسلامية: اعين شعوب العالم تترقب الوضع في ايران
قائد الثورة الاسلامية: اعين شعوب العالم تترقب الوضع في ايران
1 آذار 2024
قائد الثورة الاسلامية يدلى بصوته في الانتخابات
قائد الثورة الاسلامية يدلى بصوته في الانتخابات
1 آذار 2024
مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين في انحاء ايران
مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين في انحاء ايران
1 آذار 2024
رئيس الجمهورية: جاهزون لإجراء انتخابات حماسية ومهيبة
رئيس الجمهورية: جاهزون لإجراء انتخابات حماسية ومهيبة
29 شباط 2024
الوجود الأمريكي في العراق على شفا هاوية الهروب الفوضوي
الوجود الأمريكي في العراق على شفا هاوية الهروب الفوضوي
29 شباط 2024
محكمة العدل الدولية تنهي جلساتها وتركيا تدين انتهاكات ‘‘إسرائيل‘‘ لحقوق الإنسان
محكمة العدل الدولية تنهي جلساتها وتركيا تدين انتهاكات ‘‘إسرائيل‘‘ لحقوق الإنسان
29 شباط 2024
التفاصيل الجديدة للهدنة في غزة وموقف حماس
التفاصيل الجديدة للهدنة في غزة وموقف حماس
29 شباط 2024
جرائم كيان الاحتلال تضرب مجدداً قرارات محكمة العدل الدولية عرض الحائط
جرائم كيان الاحتلال تضرب مجدداً قرارات محكمة العدل الدولية عرض الحائط
29 شباط 2024
قاليباف: أسهل طريقة لحل مشاكل البلاد هي الانتخابات
قاليباف: أسهل طريقة لحل مشاكل البلاد هي الانتخابات
28 شباط 2024
قائد الثورة الإسلامیة یستقبل جمعا من الناخبين
قائد الثورة الإسلامیة یستقبل جمعا من الناخبين
28 شباط 2024
أمير عبداللهيان: قادة الفصائل الفلسطينية ينظرون في الأساليب الديمقراطية لإدارة غزة بعد الحرب
أمير عبداللهيان: قادة الفصائل الفلسطينية ينظرون في الأساليب الديمقراطية لإدارة غزة بعد الحرب
28 شباط 2024
إقليم كاراباخ.. ساحة المواجهة الجديدة بين الهند وباكستان
إقليم كاراباخ.. ساحة المواجهة الجديدة بين الهند وباكستان
28 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
رئيس الجمهورية: جاهزون لإجراء انتخابات حماسية ومهيبة
الوجود الأمريكي في العراق على شفا هاوية الهروب الفوضوي
محكمة العدل الدولية تنهي جلساتها وتركيا تدين انتهاكات ‘‘إسرائيل‘‘ لحقوق الإنسان
التفاصيل الجديدة للهدنة في غزة وموقف حماس