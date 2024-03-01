الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 1 آذار 2024 ساعة 15:22

قناة أوروبية تكشف تفاصيل كذبة 'قتل 10000 من حماس'

قناة أوروبية تكشف تفاصيل كذبة
وقالت الهيئة إنّ آخر توزيع ديموغرافي أصدرته وزارة الصحة في قطاع غزّة، في 29 شباط/ فبراير الجاري، أشار إلى أنّ أكثر من 70% من الشهداء كانوا من النساء والأطفال.

وأضافت أنّ الأرقام تُشير إلى أنّ “أقل من 30%” من الشهداء كانوا رجالاً، ومن المرجّح أن يكون بعضهم فوق سن القتال، وهو ما جعل الخبراء يثيرون تساؤلات حول كيفية وصول “إسرائيل” إلى ادعائها بقتل 10 آلاف مقاتل من “حماس”.

من جهتها، راجعت هيئة الإذاعة البريطانية جميع مقاطع الفيديو، البالغ عددهم 280 والمنشورين في قناة جيش الاحتلال في موقع “اليوتيوب” بين الفترة من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حتى 27 شباط/ فبراير 2024، ووجدت أنّ القليل منها يحتوي على “أدلة مرئية على مقتل مقاتلين في قطاع غزّة”.

وأشارت إلى أنّ فيديو واحد جرى نشره في 14 كانون الأول/ ديسمبر، ظهر فيه جثامين لمقاتلين في قطاع غزّة، مضيفةً أنّه بعد إحصاء في قناة “التلغرام” التابع لجيش كيان الاحتلال، تبيّن أنّ هناك 160 منشوراً، يزعم قتل عدداً محدداً من قوات حماس، ليصل الحصيلة إلى 714 مقاتلاً.

كما أوضحت أنّ هناك أيضاً 247 مرجعاً استخدمت مُصطلحات مثل “العديد” أو “العشرات” أو “المئات الذين قُتلوا"، ما يجعل من المستحيل إجراء إحصاء إجمالي ذي معنى.

وتظهر البيانات حول عدد الشهداء بسبب العدوان الحالي، والصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزّة، زيادةً حادّة في نسبة النساء والأطفال بين الشهداء، مقارنةً بالحروب السابقة.

ووفقاً للمديرة التنفيذية راشيل تايلور، لمنظّمة مقرّها المملكة المتحدة والتي تهدف إلى تسجيل ضحايا الصراعات العنيفة فإنّ “ما يقرب من نصف سكان غزّة هم تحت سن 18 عاماً، ونحو 44% من وفيات الحرب هم من الأطفال”، وهو ما تؤكده البيانات الديموغرافية الصادرة عن وزارة الصحة في 29 شباط/ فبراير الجاري.

وبحسب ما أكده خبراء لـ “بي بي سي”، العدد الحقيقي للشهداء، من جرّاء العدوان على غزة، قد “يكون أعلى بكثير”، لأنّ العديد من المستشفيات، حيث يتمّ تسجيل الوفيات عادةً، لم تعد تعمل.

وفي وقتٍ سابق، كشف تحقيق "إسرائيلي" أنّ استهداف الاحتلال للمدنيين في غزّة “متعمّد ومحسوب مسبقاً”.
 
رقم : 1119592
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس الايراني: الانتخابات عرس وطني وتجسيد للتماسك والوحدة في البلاد
الرئيس الايراني: الانتخابات عرس وطني وتجسيد للتماسك والوحدة في البلاد
قائد الثورة الاسلامية: اعين شعوب العالم تترقب الوضع في ايران
قائد الثورة الاسلامية: اعين شعوب العالم تترقب الوضع في ايران
1 آذار 2024
قائد الثورة الاسلامية يدلى بصوته في الانتخابات
قائد الثورة الاسلامية يدلى بصوته في الانتخابات
1 آذار 2024
مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين في انحاء ايران
مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين في انحاء ايران
1 آذار 2024
رئيس الجمهورية: جاهزون لإجراء انتخابات حماسية ومهيبة
رئيس الجمهورية: جاهزون لإجراء انتخابات حماسية ومهيبة
29 شباط 2024
الوجود الأمريكي في العراق على شفا هاوية الهروب الفوضوي
الوجود الأمريكي في العراق على شفا هاوية الهروب الفوضوي
29 شباط 2024
محكمة العدل الدولية تنهي جلساتها وتركيا تدين انتهاكات ‘‘إسرائيل‘‘ لحقوق الإنسان
محكمة العدل الدولية تنهي جلساتها وتركيا تدين انتهاكات ‘‘إسرائيل‘‘ لحقوق الإنسان
29 شباط 2024
التفاصيل الجديدة للهدنة في غزة وموقف حماس
التفاصيل الجديدة للهدنة في غزة وموقف حماس
29 شباط 2024
جرائم كيان الاحتلال تضرب مجدداً قرارات محكمة العدل الدولية عرض الحائط
جرائم كيان الاحتلال تضرب مجدداً قرارات محكمة العدل الدولية عرض الحائط
29 شباط 2024
قاليباف: أسهل طريقة لحل مشاكل البلاد هي الانتخابات
قاليباف: أسهل طريقة لحل مشاكل البلاد هي الانتخابات
28 شباط 2024
قائد الثورة الإسلامیة یستقبل جمعا من الناخبين
قائد الثورة الإسلامیة یستقبل جمعا من الناخبين
28 شباط 2024
أمير عبداللهيان: قادة الفصائل الفلسطينية ينظرون في الأساليب الديمقراطية لإدارة غزة بعد الحرب
أمير عبداللهيان: قادة الفصائل الفلسطينية ينظرون في الأساليب الديمقراطية لإدارة غزة بعد الحرب
28 شباط 2024
إقليم كاراباخ.. ساحة المواجهة الجديدة بين الهند وباكستان
إقليم كاراباخ.. ساحة المواجهة الجديدة بين الهند وباكستان
28 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
رئيس الجمهورية: جاهزون لإجراء انتخابات حماسية ومهيبة
الوجود الأمريكي في العراق على شفا هاوية الهروب الفوضوي
محكمة العدل الدولية تنهي جلساتها وتركيا تدين انتهاكات ‘‘إسرائيل‘‘ لحقوق الإنسان
التفاصيل الجديدة للهدنة في غزة وموقف حماس