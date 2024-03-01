انتخابات مجلسي الشورى الإسلامي وخبراء القيادة ..الانتخابات عرس وطني

وفي العاصمة طهران أدلى قائد الثورة الاسلامیة المعظم سماحة آیة الله السید علي الخامنئي صباح الیوم الجمعة بصوته في الدقائق الأولی لبدء الإقتراع، حيث دعا الشعب الإيراني إلى المسارعة في المشاركة في عملية الإقتراع، مشيرا إلى ان أنظار العالم تراقب الشعب الإيراني في هذا المجال وتنتظر نتائج الإنتخابات.



أوصى قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي، اليوم الجمعة، الشعب الإيراني بأنّ يتنافس بالأعمال الجيدة، وذلك في وقت تخوض البلاد انتخابات مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة.



ورأى السيد خامنئي بعد أنّ أدلى بصوته في الانتخابات في حسينية الإمام الخميني، أنّ العالم ينظر إلى هذه الانتخابات ويترصدها من الأصدقاء والأعداء، قائلاً: "أوصي المواطنين بانتخاب عدد الأسماء كما هي محددة في كل مركز انتخابي، لا أكثر ولا أقل".



ومن جانبه أكّد الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي، أنّ ما يميّز الانتخابات في البلاد عن بقية الدول هو أن الناخبين والمنتخبين يعملون على أساس وظيفتهم، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة يكون "المنتصر هو الشعب الإيراني".



وقال عقب إدلائه بصوته في انتخابات مجلسي الشورى وخبراء القيادة، اليوم الجمعة، إنّ "رأي الشعب يحدد مصير البلاد"، مضيفاً أنّ كل الأطراف والتيارات السياسية جاءت من أجل هذا الاستحقاق بهذا الهدف.



وفي السياق استدل رئيس الجمهورية بكلام الامام الخميني الراحل (رض) الذي اكد بان "صوت الشعب المعيار في تحديد الامور"؛ مردفا انه لمدعاة للفخر والاعتزاز ان صوت الشعب الايراني كان منذ اليوم الاول معيارا لاتخاذ القرارات في ايران الاسلامية ولا يزال كذلك. واستطرد رئيسي : ان الشعب الايراني، هو المنتصر وليس هناك خاسر في هذه الساحة، ان حاز المرشحون على الاصوات من عدمه، فالجميع ساهم انطلاقا من واجبه في انجاح هذا العرس الوطني.



ويدلي الشعب الايراني بأصواته في ما يبلغ 59 الف مركز انتخابي لدى 31 محافظة بمدنها وقراها.



ويتنافس ما يبلغ 15 الف مرشح على 290 مقعدا في البرلمان، بينما يتنافس 144 مرشحا لنيل 88 مقعدا في مجلس خبراء القيادة.



ولدى61 مليونا و172 الفا و298 شخصا من المواطنين الايرانيين، بمن فيهم 30 مليونا و945 الفا و133 رجلا، و30 مليونا و227 الفا و165 امراة، المؤهلات القانونية للمشاركة في عملية التصويت للدورة الثانية عشرة لانتخابات البرلمان، والنسخة السادسة من انتخابات مجلس خبراء القيادة في ايران.



هذا ويحق لأكثر من 61 مليون إيراني المشاركة في الانتخابات في نحو 950 ألف مركز اقتراع تتوزع على مختلف مدن ومحافظات البلاد.



وأكد مساعد الرئيس الايراني في الشؤون البرلمانية سيد محمد حسيني أنه من المتوقع أن تشهد البلاد مشاركة كبيرة وواسعة في الانتخابات الجارية، مشيرا الى أن دور الشعب في الانتخابات له تاثیر كبير في مستقبلهم. وقال حسيني لمراسل قناة العالم ان الكثير ارادوا أن يضغطوا على الشعب وان يفشلوا هذا المشروع الانتخابي ويقولون انه ليس له تاثير في مصيرهم، لكن الحكومة والمجلس قاما بخطوات كبيرة واساسية في انحاء البلاد.



وأضاف ان دور الشعب في الانتخابات له تاثير كبير في مستقبلهم، مشيرا الى ان حركة الشعب ونشاطه في الاعلان والحملة الانتخابية للمرشحين كانت لافتة في الاسبوع الماضي، متوقعا مشاركة كبيرة وواسعة في الانتخابات الجارية.



ولفت السيد حسيني أن كل مقعد ترشح من اجله أكثر من 50 مرشح، لذلك فان هذا الحماس في هذا المعترك الانتخابي يدفع الناس للمشاركة لحل مشاكلهم ولتشكيل المجلس القادم ليقدم افضل الخدمات للناس.



