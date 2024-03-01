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الجمعة 1 آذار 2024 ساعة 16:45
استشهاد مستشار عسكري للحرس الثوري في سوريا
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن المستشار العسكري للحرس الثوري في سوريا رضا زارعي، استشهد اليوم الجمعة إثر عدوان جوي صهيوني على ميناء بانياس السوري.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1119604
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