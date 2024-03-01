الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 1 آذار 2024 ساعة 16:52

المشاركة أكثر حماسة وفاعلية عما كانت عليه بالفترات السابقة

المشاركة أكثر حماسة وفاعلية عما كانت عليه بالفترات السابقة
وفتحت مراكز الاقتراع، فتحت أبوابها صباح اليوم الجمعة، أمام الناخبين الإيرانيين في انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة.

وقال رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية ان الإحصائيات المتوفرة لدينا من كافة أنحاء البلاد تشير إلى أن مشاركة الشعب كانت أكثر حماسة وفعالية عما كانت عليه في الفترات السابقة.

وكان المتحدث باسم لجنة الانتخابات "محسن اسلامي"، قد صرح أن انتخابات مجلسي الشورى الاسلامي وخبراء القيادة التي بدأت صباح اليوم الجمعة، تجري بانسيابية ومن دون تاخير.

وأضاف "اسلامي" في تصريح للصحفيين: ان عملية الاقتراع للدورة الثانية عشرة لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي والدورة السادسة لانتخابات مجلس خبراء القيادة، بدات عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة.

وفيما يخص فترة الاقتراع، تابع هذا المسؤول: ان القانون حدد 10 ساعات ليدلي الناخبون باصواتهم؛ مبينا ان هذه الفترة قابلة للتمديد حسب تشخيص وزير الداخلية، على ان يتم الاعلان عن ذلك لاحقا.

وتابع: يوجد 59 الف مركز للاقتراع في ارجاء البلاد، وبحسب التوقعات والخطط السابقة، يتلقى 44 ألف مركز اقتراع ثابت و15 ألف مركز متنقل أصوات المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
 
رقم : 1119605
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس الايراني: الانتخابات عرس وطني وتجسيد للتماسك والوحدة في البلاد
الرئيس الايراني: الانتخابات عرس وطني وتجسيد للتماسك والوحدة في البلاد
قائد الثورة الاسلامية: اعين شعوب العالم تترقب الوضع في ايران
قائد الثورة الاسلامية: اعين شعوب العالم تترقب الوضع في ايران
1 آذار 2024
قائد الثورة الاسلامية يدلى بصوته في الانتخابات
قائد الثورة الاسلامية يدلى بصوته في الانتخابات
1 آذار 2024
مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين في انحاء ايران
مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين في انحاء ايران
1 آذار 2024
رئيس الجمهورية: جاهزون لإجراء انتخابات حماسية ومهيبة
رئيس الجمهورية: جاهزون لإجراء انتخابات حماسية ومهيبة
29 شباط 2024
الوجود الأمريكي في العراق على شفا هاوية الهروب الفوضوي
الوجود الأمريكي في العراق على شفا هاوية الهروب الفوضوي
29 شباط 2024
محكمة العدل الدولية تنهي جلساتها وتركيا تدين انتهاكات ‘‘إسرائيل‘‘ لحقوق الإنسان
محكمة العدل الدولية تنهي جلساتها وتركيا تدين انتهاكات ‘‘إسرائيل‘‘ لحقوق الإنسان
29 شباط 2024
التفاصيل الجديدة للهدنة في غزة وموقف حماس
التفاصيل الجديدة للهدنة في غزة وموقف حماس
29 شباط 2024
جرائم كيان الاحتلال تضرب مجدداً قرارات محكمة العدل الدولية عرض الحائط
جرائم كيان الاحتلال تضرب مجدداً قرارات محكمة العدل الدولية عرض الحائط
29 شباط 2024
قاليباف: أسهل طريقة لحل مشاكل البلاد هي الانتخابات
قاليباف: أسهل طريقة لحل مشاكل البلاد هي الانتخابات
28 شباط 2024
قائد الثورة الإسلامیة یستقبل جمعا من الناخبين
قائد الثورة الإسلامیة یستقبل جمعا من الناخبين
28 شباط 2024
أمير عبداللهيان: قادة الفصائل الفلسطينية ينظرون في الأساليب الديمقراطية لإدارة غزة بعد الحرب
أمير عبداللهيان: قادة الفصائل الفلسطينية ينظرون في الأساليب الديمقراطية لإدارة غزة بعد الحرب
28 شباط 2024
إقليم كاراباخ.. ساحة المواجهة الجديدة بين الهند وباكستان
إقليم كاراباخ.. ساحة المواجهة الجديدة بين الهند وباكستان
28 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
رئيس الجمهورية: جاهزون لإجراء انتخابات حماسية ومهيبة
الوجود الأمريكي في العراق على شفا هاوية الهروب الفوضوي
محكمة العدل الدولية تنهي جلساتها وتركيا تدين انتهاكات ‘‘إسرائيل‘‘ لحقوق الإنسان
التفاصيل الجديدة للهدنة في غزة وموقف حماس