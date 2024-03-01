المشاركة أكثر حماسة وفاعلية عما كانت عليه بالفترات السابقة

وفتحت مراكز الاقتراع، فتحت أبوابها صباح اليوم الجمعة، أمام الناخبين الإيرانيين في انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة.



وقال رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية ان الإحصائيات المتوفرة لدينا من كافة أنحاء البلاد تشير إلى أن مشاركة الشعب كانت أكثر حماسة وفعالية عما كانت عليه في الفترات السابقة.



وكان المتحدث باسم لجنة الانتخابات "محسن اسلامي"، قد صرح أن انتخابات مجلسي الشورى الاسلامي وخبراء القيادة التي بدأت صباح اليوم الجمعة، تجري بانسيابية ومن دون تاخير.



وأضاف "اسلامي" في تصريح للصحفيين: ان عملية الاقتراع للدورة الثانية عشرة لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي والدورة السادسة لانتخابات مجلس خبراء القيادة، بدات عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة.



وفيما يخص فترة الاقتراع، تابع هذا المسؤول: ان القانون حدد 10 ساعات ليدلي الناخبون باصواتهم؛ مبينا ان هذه الفترة قابلة للتمديد حسب تشخيص وزير الداخلية، على ان يتم الاعلان عن ذلك لاحقا.



وتابع: يوجد 59 الف مركز للاقتراع في ارجاء البلاد، وبحسب التوقعات والخطط السابقة، يتلقى 44 ألف مركز اقتراع ثابت و15 ألف مركز متنقل أصوات المواطنين في جميع أنحاء البلاد.

