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الجمعة 1 آذار 2024 ساعة 17:06

وزير الخارجية الايراني يجري مباحثات هاتفية مع نظيره التركي

وزير الخارجية الايراني يجري مباحثات هاتفية مع نظيره التركي
جاء ذلك خلال محادثات هاتفية اجراها وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مساء الخميس بشأن تطوير العلاقات بين البلدين، ومتابعة الاتفاقيات الأخيرة بين رئيسي البلدين والتطورات في فلسطين والجرائم التي يرتكبها الصهاينة في غزة.

وفي إشارة إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيسي الأخيرة إلى أنقرة، أكد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لتنفيذ الاتفاقيات.

وأشار أمير عبداللهيان إلى التطورات الأخيرة في غزة واستمرار الجرائم الصهيونية ضد شعب فلسطين المظلوم، وتطرق إلى الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، معربا عن أمله في تحقيق نتائج وإجراءات فعالة في هذا الاجتماع لوقف الإبادة الجماعية التي يقوم بها كيان الاحتلال والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني.

بدوره اعتبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في هذا الاتصال الهاتفي، زيارة الرئيس الايراني لأنقرة بانها كانت مهمة وتاريخية، وأكد إرادة الحكومة التركية في تعزيز التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما أكد وزير الخارجية التركي على ضرورة التنسيق بين الدول الإسلامية لمواجهة العدوان الصهيوني ووقفه.
رقم : 1119607
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