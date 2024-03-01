مصدر مسؤول: اكثر من 350 مراسلا اجنبيا يغطون الانتخابات الايرانية من داخل البلاد

واشار المصدر ذاته، الى تغطية مراسم تصويت قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي خلال الدقائق الاولى بعد الاعلان عن فتح مراكز الاقتراع صباح اليوم الجمعة، وايضا الحضور الحماسي للشعب الايراني في انحاء البلاد، من قبل هؤلاء الاعلاميين الاجانب، الذين سيواصلون مهامهم في هذا الخصوص بالتنسيق مع وزارة الثقافة الايرانية حتى الساعات الاخيرة من عملية الاقتراع الجارية في البلاد.



علما ان الدورة الثانية عشرة لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي، والدورة السادسة لانتخابات مجلس خبراء القيادة، بدات بشكل متزامن صباح اليوم الجمعة 1 مارس 2024م، في 31 محافظة ايرانية والمدن والقرى التابعة لها.