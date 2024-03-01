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الجمعة 1 آذار 2024 ساعة 17:22

أردوغان: ما يحدث بغزة ليس حرباً بل إبادة جماعية.. انتقد الدول الداعمة لإسرائيل واعتبرها شريكة في إراقة الدماء

أردوغان: ما يحدث بغزة ليس حرباً بل إبادة جماعية.. انتقد الدول الداعمة لإسرائيل واعتبرها شريكة في إراقة الدماء
وشدد أردوغان، خلال كلمته في افتتاح أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الثالثة في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، أن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يسد دينه للشعب الفلسطيني إلا بإقامة دولة فلسطين.

وقال الرئيس التركي: "لم يُقتل في غزة الأطفال والنساء والمدنيون بوحشية فحسب، بل تم أيضاً القضاء على ثقة مليارات الناس في النظام الدولي والعدالة والقانون".

وجدد أردوغان تأكيده أن إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية أمر لا بد منه، وأبدى استعداد بلاده  لتحمل المسؤولية، بما في ذلك المشاركة في آلية ضامنة.

وانتقد الرئيس التركي النظام الدولي الحالي الذي "فقد معناه، ولم يعد أكثر من شعار"، ويفتقر للمفاهيم الأساسية مثل التضامن والعدالة والثقة، ولا يستطيع الوفاء بالحد الأدنى من مسؤولياته.

وأردف: "من واجبنا تجاه شعبنا والإنسانية جمعاء أن نصدح بما نراه صواباً".

والسبت 24 فبراير/شباط، شدد الرئيس التركي، في رسالة مصورة بعثها لاجتماع وزراء إعلام منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في إسطنبول، على ضرورة منع جهود التضليل الإسرائيلية الممارسة في قطاع غزة.

وأشار أردوغان إلى أن عدد الإعلاميين الذين قتلتهم إسرائيل في قطاع غزة من أجل إسكات الصحافة الحرة تجاوز 100 إعلامي. وقال: "حتى اليوم استُشهد نحو 30 ألفاً من إخوتنا الفلسطينيين بطريقة وحشية، وأصيب حوالي 70 ألفاً".

كما أضاف: "من أهم واجباتنا تسليط الضوء على الهمجية الممارَسة ضد أشقائنا في غزة، ومنع جهود التضليل الإسرائيلية".
رقم : 1119613
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