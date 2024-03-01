بري: لبنان يدفع ثمناً باهظاً لقاء وقوفه مع فلسطين وهذا قدرنا

ولفت بري، خلال إستقباله الأمين العام للإتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب ورئيس النقابة العامة لاتحاد كتّاب مصر علاء عبد الهادي، الى أن "لبنان يدفع ثمناً باهظاً لقاء وقوفه مع فلسطين وهذا قدرنا، لكن لابد من التأكيد من أن من يجري في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف، وان سقوط هذه الجغرافيا العربية لا سمح الله لن يكون سقوطاً لفلسطين فحسب، إنما هو سقوط للأمن القومي العربي، وهو سقوط للإنسانية جمعاء التي تمتحن كل يوم ازاء إخفاقها في لجم عدوانية إسرائيل؛ ووقف حرب الإبادة المستمره على الشعب الفلسطيني منذ ما يقارب خمسة اشهر متواصلة".