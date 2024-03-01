بوحبيب: الحكومة تتشاور مع حزب الله ومستعدون للحرب إذا فُرضت علينا وأي هجوم إسرائيلي لن يكون نزهة

ولفت، في حديث لقناة "الجزيرة" على هامش مشاركته في مؤتمر "أنطاليا الديبلوماسي" في تركيا، إلى أنّ "مندوبين دوليين نقلوا لنا تهديد الإحتلال، وردنا كان هو الانسحاب من أراضينا"، مشددًا على أنّ "أي هجوم إسرائيلي على أراضينا لن يكون نزهة وسيؤدي لحرب إقليمية"، معلنًا "أننا نريد سلامًا على الحدود ونحن مستعدون للحرب إذا فرضت علينا".



وقال بوحبيب: "ما يهم الإحتلال عودة السكان إلى المناطق التي نزحوا منها في الشمال"، موضحًا "أننا نريد حلًا كاملًا مع الإحتلال على موضوع الحدود وليس أنصاف الحلول"، مشددًا على "أننا لن نخضع للأوامر الإسرائيلية".



وأوضح أنّ "الفرنسيين طرحوا أفكارا جيدة ندرسها وسنرد عليها الأسبوع المقبل"، مشيرًا إلى أنّ "حزب الله وأنصار الله أعلنوا أنهم سيوقفون الهجمات إذا أوقفت إسرائيل الحرب على غزة".